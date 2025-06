Lula critica a Trump por abundantes publicaciones en redes sociales

Tenemos que dejar de lado nuestros intereses individuales, insistió Lula

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó a su colega estadounidense, Donald Trump, por dedicar demasiado tiempo a las redes sociales, con un promedio de 17 publicaciones diarias desde el 20 de enero de 2025. El líder brasileño instó a Trump a centrarse en gobernar, promover el libre comercio, el multilateralismo y la paz, en lugar de buscar titulares.

Asimismo, Lula criticó el gasto bélico global y a Estados Unidos por no reconocer la cosecha de maíz de Brasil ni el papel de Santos Dumont en la historia de la aviación. Además, defendió al ministro de Hacienda, Fernando Haddad, frente a las críticas por una propuesta de aumento de impuestos, destacando logros como la reforma fiscal de Brasil y cuestionando por qué se pasaron por alto los déficits fiscales durante la administración anterior.

Trump ha publicado más de 2100 publicaciones en su plataforma Truth Social desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero, según informó The Independent este mes. Su actividad en línea fue aún mayor durante el conflicto de 12 días entre Israel e Irán. “En este mundo convulso, donde tenemos un presidente del tamaño de Estados Unidos, que debe cuidar sus palabras, pensar en lo que dice, debe pasar menos tiempo en internet y más dirigiendo el Estado, debe pensar más en el libre comercio, el multilateralismo, debe preocuparse más por la paz”, declaró Lula a G1. “¿Y qué vemos a diario en la prensa? La necesidad de titulares de mierda”, añadió Lula.

“Voy rapidísimo. Se sorprenderían. Se impresionarían. Y me gusta hacerlos yo mismo. A veces los dicto, pero me gusta hacerlos yo mismo”, admitió Trump en una entrevista con The Atlantic en abril.

El líder izquierdista brasileño no está en sintonía con Trump, quien mantenía una buena relación con su predecesor derechista, Jair Bolsonaro.

“Hemos tenido presidentes como [Trump] antes. En otras palabras, lo que importa menos es la verdad, lo que importa menos es el país. Lo que importa son los objetivos turbios”, añadió Lula. El mandatario también criticó a Estados Unidos por no reconocer la llamada cosecha de maíz de Brasil. “Cuando era temporada baja, incluso querían reconocerla, pero ahora que la temporada baja es mayor que la cosecha normal, no la quieren reconocer. De la misma manera que nunca reconocieron que Santos Dumont inventó el avión, ¿y nosotros simplemente nos quedamos callados? ¿Lo vamos a aceptar?”, se preguntó.

Además, Lula apoyó al ministro de Hacienda, Fernando Haddad, quien quiere aumentar el IOF (Impuesto a las Operaciones Financieras). “Llega un momento en que debemos dejar de lado nuestros intereses individuales y pensar en el país. Ya saben lo en serio que Haddad se toma la economía”, subrayó Lula.

“Ahora mismo, todos los días, se habla de déficit fiscal. ¿A quién le preocupaba el déficit fiscal en el último gobierno? ¿Qué empresario acudió a la prensa para decir que [el exministro de Economía Paulo] Guedes tenía déficit fiscal?”, insistió.