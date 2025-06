Falklands, Presupuesto Anual sería aprobado 16 de julio; adelantan asignación de gastos por cuatro meses

Adelantan Asignación de Fondos por valor de £66.9m para desembolsos operacionales y de inversiones de capital

En reunión del Consejo Ejecutivo de las Islas Falkland celebrada la semana pasada, el Secretario de Finanzas informó que estaba preparando una Orden Financiera de Asignación de Fondos por valor de £66.9m para desembolsos operacionales y de inversiones de capital, en vista que la aprobación del presupuesto nacional del Gobierno de las Islas Falkland, FIG, para el próximo ejercicio financiero se ha visto demorado.

El documento de Asignación de Fondos, en los hechos un adelanto de ejecución, asegurará la continuidad de los servicios de FIG y el pago de las obligaciones de gobierno desde el comienzo del nuevo ejercicio financiero anual el primero de julio próximo, adelantándose a la aprobación formal de la Ordenanza del 2025 que contempla la afectación de recursos.

Según la Ordenanza de Finanzas y Auditoria de 1988, al igual que en la Sección 77 de la Constitución de las Falklands, el Secretario de Finanzas tiene autoridad directa para autorizar gastos hasta un plazo de cuatro meses, el cual estará topeado hasta un tercio de los gastos autorizados en el ejercicio previo.

El calendario revisado para el proceso del presupuesto ha resultado en que FIG ha ingresado a un nuevo ejercicio financiero sin la debida aprobación legislativa para incurrir en gastos a partir del primero de Julio. El Presupuesto 2025/2026 entrará en vigencia cuando se cumpla la Ordenanza de Asignación y Autorización de Recursos 2025, y sea aprobada, la cual se anticipa tendrá lugar en la reunión de la Asamblea Legislativa a celebrarse el proximo16 de julio.

Impacto en beneficios sociales y servicios

Los pagos de los beneficios sociales continuarán al ritmo del actual nivel del presupueto 2024/25. Cualesquiera de los ajustes incluidos en el nuevo presupuesto 2025/26 serán contra datados al primero de julio 2025 y reflejados en pagos subsecuentes tras la aprobación de la Ordenanza de Asignaciones, la cual se espera entre en vigencia el primero de agosto 2025.

Tarifas y Cargas, permanecerán a los niveles del 2024/2025 hasta que la nueva Ordenanza de Aignaciones sea aprobada. Los aumentos no serán antedatados.

El Sistema de Créditos para Viajar, Estos créditos no serán devengados al primero de julio hasta tanto no se apruebe el nuevo presupuesto, pero una vez que el Sistema sea acordado, los créditos podrán entonces ser antedatados de ser necesario. Esto no implica que no se pueda cumplir con el retiro de dichos fondos de forma normal.

Finalmente, La entrega de servicios por parte de FIG no se verá afectado por la demora con el presupuesto.