Falklands, imponen fuertes multas a pesquero Taiwanés involucrado en colisión

Multas por valor de £18,000 fueron impuestas por el Magistrado de las Islas Falkland al capitán y al titular del pequero taiwanés An Fong 158. Las sumas están relacionadas al incumplimiento de ciertas cláusulas de la licencia de pesca que resultaran en una colisión en el mar con serios daños a otro pesquero, y pudieran haber provocado graves lesiones, cuando no muertes, a no ser por el “factor suerte.”

Alegatos de responsabilidad ya habían sido entrados en la primera corte que entendió en el caso por el Capitán Hung Chun Wu, y por el propio titular del pesquero, An Fong Liang Hsiang Co. Ltd. El caso luego fue derivado a la oficina del Magistrado para que disponga la sentencia.

La colisión tuvo lugar el pasado 3 de marzo y la otra nave involucrada Jyi Yang, estaba anclada al momento del incidente. El Capitán del An Fong 158 argumento posteriormente que había trazado curso para evitarlo por 500 metros, pero había sido derivado fuera del curso trazado por los vientos y la corriente.

Empero ante la corte se dijo que aun así eso hubiera sido peligroso, y no había evidencias que el An Fong 158 hubiera cambiado de rumbo y que se fue directamente contra el Jyi Yang.

Ante la Corte se dijo que varios factores se combinaron para evitar que la colisión no resultara “catastrófica”, en lugar de un incidente serio: un tanque de fuel oil dañado en el choque estaba vacío; los cables eléctricos al momento no estaban con corriente, y más serio aun un tripulante del Jyi Yang se retiró del punto de impacto del choque justo a tiempo.

El Magistrado Malcolm Simmons dijo que no se trataba de una colisión ocasionada por falla de equipos o condiciones del clima; lo sucedido fue que los niveles de vigilancia y buena conducción marina habían caído muy por debajo de lo que era requerido.

Si bien el titular del pesquero no estaba directamente vinculado o estrictamente responsable por la colisión, si acepto responsabilidad.

La fiscalía de la Corona, Stuart Walker dijo que quienes se benefician de la actividad pesquera deben aceptar la responsabilidad por dicho desempeño.

En defensa del Capitán y el titular de la empresa, Stirling Harcus e refirió a los antecedentes de sus clientes en aguas de Falkland, totalmente limpios, y el hecho que cooperaron enteramente con la investigación previo a declararse culpables.

Harcus dijo ante la Corte que el titular de la empresa había tomado los pasos necesarios desde que ocurriera la colisión para mejorar los estándares y controles en la totalidad de su flota de pesqueros.

La Corte también escucho como el capitán del pesquero no solo lamentaba todo lo que había ocurrido, como también lo que pudo muy bien haber sucedido.

La máxima pena por incumplimiento de condiciones de la licencia es una multa de £25.000 a las cuales el Magistrado agrego multas de £4.000 al Capitán y £14.000 al titular de la empresa. Ambos fueron ordenados a agregar £ 150, por costos y costes de la Corte. (Fuente Penguin News)