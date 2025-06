Trump mantiene al mundo en vilo sobre sus próximos pasos con respecto a Irán

El líder republicano afirmó que la “rendición incondicional” de Teherán era el único desenlace aceptable

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este miércoles en que era demasiado tarde para que el régimen islámico de los ayatolás discutiera las condiciones de un plan nuclear. El líder republicano hizo estas declaraciones mientras mantiene al mundo en vilo sobre sus próximos pasos con respecto a Irán, incluyendo la posible participación directa de las fuerzas estadounidenses junto a las israelíes en la guerra en curso. “Nadie sabe qué voy a hacer”, declaró Trump a la prensa.

El mandatario también admitió que solo aceptaría la “rendición incondicional” de Irán porque “durante 40 años han estado diciendo: ¡Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, muerte a cualquiera que no les gustara! Eran unos abusadores. Eran unos abusadores de patio de escuela, y ahora ya no lo son”.

Tras seis días de ataques recíprocos entre Teherán y Tel Aviv, Trump volvió a destacar la importancia de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, lo que, de lograrse, podría tener consecuencias globales catastróficas. “No voy a permitir que eso suceda”, prometió.

Mientras tanto, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, advirtió sobre las graves consecuencias de la intervención estadounidense, prometiendo no rendirse tras la respuesta de su país con misiles balísticos, incluidos los de última generación de Fatah, contra Israel. Se han reportado más de 452 muertes en el lado iraní, incluyendo 224 civiles, y 24 en Israel.

“Irán NO negocia bajo presión, NO aceptará la paz bajo presión, y ciertamente NO con un belicista en el pasado que se aferra a la relevancia. Irán responderá a cualquier amenaza con una contraamenaza, y a cualquier acción con medidas recíprocas”, argumentó Teherán. Además, “cualquier intervención estadounidense sería una receta para una guerra total en la región con consecuencias pésimas para toda la comunidad internacional”, declaró a Al Jazeera el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei.

A medida que el conflicto se intensifica, Washington ha evacuado de Israel a diplomáticos y familias no esenciales, y la embajada planea nuevas extracciones. El embajador de Irán ante la ONU convocó una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad para condenar las acciones de Israel e impedir la intervención estadounidense, advirtiendo de “consecuencias irreversibles” si no se abordan.

Los movimientos militares estadounidenses, incluyendo el envío de aviones cisterna a Europa y el redireccionamiento del portaaviones USS Nimitz a Oriente Medio, sugieren posibles preparativos para una intervención, aunque Israel no la ha solicitado formalmente.

“Atacamos una planta de producción de centrifugadoras destinada a permitir que el régimen continuara mejorando su enriquecimiento de uranio. Esto complementa las acciones de operaciones anteriores que hemos llevado a cabo contra componentes del programa nuclear”, explicó mientras tanto el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el general de brigada Effie Defrin. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, el taller iraní TESA Karaj y el Centro de Investigación de Teherán fueron impactados.