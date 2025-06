Simpatizantes de CFK colman Plaza de Mayo tras su arresto domiciliario

“Pueden encerrarme a mí, pero no a todos los argentinos”, insistió CFK en un mensaje de audio reproducido ante la multitud

Multitudes marcharon este miércoles hacia la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires en apoyo a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) tras su condena a seis años de arresto domiciliario de por el escándalo Vialidad. La manifestación fue organizada por el Partido Justicialista (Peronista - PJ), organizaciones sociales y sindicatos, con réplicas en varias provincias.

En un mensaje de audio grabado, CFK agradeció a sus seguidores y criticó el modelo económico del presidente Javier Milei, que, según ella, está condenado al fracaso. Por ello, los movimientos populares mantendrán la lucha “desde cualquier trinchera” porque el peronismo “va a volver”. El PJ “defenderá la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos”, insistió. “Vamos a volver con más sabiduría, unidad y fuerza, y desde donde me toque estar, desde cualquier trinchera, estaré ahí con ustedes. Porque tenemos algo que ellos no tienen: gente, memoria, historia y patria”, señaló.

El peronismo “va a volver” porque los argentinos merecen “un país donde los niños puedan comer cuatro veces al día, donde puedan tener libros y computadoras en la escuela y donde los trabajadores puedan llegar a fin de mes y puedan volver a ahorrar para comprar una casa, un auto pequeño y un terreno”.

CFK también dijo estar “firme y tranquila” a pesar de que los magistrados que dictaron las condiciones de su arresto domiciliario le prohibieron aparecer en el balcón de su apartamento, lo cual, de no cumplirse, podría resultar en su ingreso en un centro penitenciario. ¡Qué cachicvache son!“, sostuvo. ”Este modelo no tiene futuro, saben que se está cayendo, y por eso estoy presa“, añadió.

”Quiero agradecer a todos y todas las muestras de cariño“. Gracias de todo corazón. Los escuché cantar consignas, marchas y el himno nacional, pero lo que más me gustó fue que cantaron '¡Vamos a volver!'”, señaló también.

“Pueden encerrarme a mí, pero no a todos los argentinos; tienen miedo”, argumentó la exmandataria. “Es necesario organizarnos para aclarar cuál es el verdadero problema de nuestro país”, advirtió.

“¿Cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear su comida diaria y luego no puede pagar la tarjeta?”, se preguntó. “¿Cómo subsiste un país donde es mucho mejor viajar y comprar ropa en el extranjero porque es más barato que acá? Y mientras esto ocurre, el ministro de Economía, el impresentable [Luis Toto] Caputo,” aparenta que tiene una reserva, prosiguió.

“El pueblo argentino sabe cómo ponerse de pie, resistir, organizarse, luchar y también volver. No sé qué me depara el futuro inmediato, pero sí sé una cosa: ya he pasado por casi todo en esta vida. He soportado este infame proceso judicial que se ha prolongado durante años y que terminó con la misma corrupción con la que empezó”, añadió la exjefa de Estado.

“Queridos argentinos y argentinas..., tenemos algo que ellos nunca tendrán; tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver, una y mil veces”, prometió.