Afirman que Evo violó y embarazó a menores durante su presidencia

Del Castillo también mencionó haber hablado con víctimas que solicitaron confidencialidad y señaló que su postura contra Morales se consolidó tras conocer estos casos

El exministro del Interior de Bolivia, Eduardo Del Castillo, afirmó este viernes tener pruebas de que el expresidente Evo Morales (2006-2019) violó a menores durante su mandato. El aspirante presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones del 17 de agosto añadió que podía respaldar estas acusaciones con documentación, testimonios y fotografías. También señaló que hubo múltiples víctimas, algunas de las cuales quedaron embarazadas.

“En el caso de Morales, puedo decir que violó a niñas mientras era presidente”, declaró Del Castillo. “Puedo demostrarlo, no tengo ninguna duda”, enfatizó. “Nunca más volveré a saludar a esta persona. Mi admiración, que quizás alguna vez sentí por él, cae en el frasco, y de ahí no sale. Cierro ese frasco, y nunca más volveré a sentir ningún tipo de admiración por esa persona”, continuó.

Del Castillo también mencionó haber hablado con víctimas que solicitaron confidencialidad y señaló que su postura contra Morales se consolidó tras conocer estos casos, especialmente como padre de dos hijas.

Mientras tanto, los bloqueos de carreteras por parte de los partidarios de Morales, que duraron 12 días, ya han causado pérdidas económicas superiores a los 504 millones de bolivianos (alrededor de US$ 72 millones) al sector agrícola por productos deteriorados y bienes no vendidos, afectando gravemente los medios de vida de los productores, explicó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores. “Con este bloqueo, solo en el área agrícola, en tan solo 12 días, se han registrado pérdidas de más de 504 millones de bolivianos”, afirmó.

La Policía y las Fuerzas Armadas están desplegadas en carreteras, incluso en Llallagua y entre Cochabamba y el oeste de Bolivia, para evitar nuevos bloqueos por parte de los partidarios de Morales y los cocaleros. Cuatro oficiales ya han muerto en enfrentamientos.

Por su parte, Morales insistió en que no huiría del país a pesar de temer por su vida: “No quiero que me maten, no voy a escaparme”, señaló. “Voy a acompañar esta lucha hasta el final; es la lucha del pueblo”, declaró Morales a Radio Kawsachun Coca. El exmandatario aspira a competir en las próximas elecciones a pesar de estar impedido constitucionalmente de volver a desempeñar el cargo.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que el jueves hubo 13 bloqueos en todo el país, antes de que las fuerzas del orden despejaran la carretera entre Cochabamba y el occidente del país, en particular Llallagua, en Potosí, y Parotani, en Cochabamba.