Uruguay y Venezuela acuerdan reanudar servicios consulares

Reanudar los lazos consulares “no implica el reconocimiento del resultado electoral de las elecciones presidenciales en Venezuela”, explicó Lubetkin

Uruguay y Venezuela acordaron este jueves reanudar los servicios consulares en ambas capitales, casi un año después del deterioro de las relaciones diplomáticas tras la expulsión por parte de Caracas de diplomáticos uruguayos, junto con los de otros seis países (Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá y República Dominicana), por desconocer la reelección de Nicolás Maduro, anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 28 de julio.

“Las cancillerías de Venezuela y Uruguay informan a la opinión pública que, fruto del trabajo conjunto entre ambas partes, se ha decidido reactivar en los próximos días los servicios consulares de Uruguay en Caracas y Venezuela en Montevideo para atender a las respectivas comunidades”, declararon los gobiernos de ambos países en un comunicado conjunto.

El entonces presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, se alineó con los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes afirmaron que este último había triunfado en medio de la falta de transparencia del régimen bolivariano. El nuevo gobierno uruguayo, bajo la presidencia de Yamandú Orsi, si bien no reconoció la reelección de Maduro, priorizó la reanudación de los servicios consulares para apoyar a los 50.000 uruguayos en Venezuela.

En Montevideo, el canciller Mario Lubetkin enfatizó que esta medida es independiente del reconocimiento diplomático y se centra en la asistencia a los ciudadanos.

La embajada de Uruguay en Caracas ha estado operando con personal local limitado desde noviembre de 2024 y con actividad restringida.

“Lo único que hicimos, lo que solicitamos, buscamos y anunciamos hace unos días, fue que teníamos que activar el mecanismo consular, lo cual, para ser precisos, no significa el reconocimiento del resultado electoral de las elecciones presidenciales en Venezuela, donde mantenemos la misma postura de siempre”, declaró Lubetkin. El anuncio se produjo dos días después de que Lubetkin declarara a los medios de Montevideo que “al no tener un mínimo de relaciones consultivas con Venezuela, todo se está complicando con ese país y estamos buscando, intentando acelerar, vías no para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, que hoy no se ha considerado, sino algún mecanismo consular”.