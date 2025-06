Israel ataca objetivos iraníes; se esperan represalias

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el estado de emergencia en todo el país

Israel lanzó ataques aéreos preventivos contra instalaciones nucleares iraníes, incluyendo la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, emplazamientos de misiles balísticos y comandantes militares, para impedir que el enemigo siguiera desarrollando armas nucleares.

Los ataques, que comenzaron la madrugada del viernes, causaron la muerte de figuras clave, entre ellas el comandante del el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), general Hossein Salami, y varios científicos, según confirmaron medios estatales iraníes. Justo un día antes de su muerte, Salami había afirmado que cualquier ataque israelí se enfrentaría a una respuesta sin precedentes. Afirmó que Irán estaba listo para “cualquier guerra”. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, prometió un “castigo severo” y el ejército iraní anticipó represalias.

Tel Aviv describió la operación como un esfuerzo de varios días para eliminar la amenaza nuclear de Irán, mientras que Washington negó cualquier implicación directa.

Los ataques se produjeron tras el fracaso de los esfuerzos diplomáticos para frenar el enriquecimiento de uranio de Irán, y el OIEA señaló el incumplimiento de Irán y su potencial para producir nueve ojivas nucleares.

El espacio aéreo israelí fue cerrado tras la operación. El presidente argentino, Javier Milei, había partido un par de horas antes hacia Madrid.

“El presidente Trump y la Administración han tomado todas las medidas necesarias para proteger a nuestras fuerzas y mantener un estrecho contacto con nuestros socios regionales”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. “Seamos claros: Irán no debe atacar los intereses ni al personal estadounidense”, enfatizó.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, general Shekarchi, afirmó que Israel y Estados Unidos “recibirían un duro golpe” porque “un ataque de represalia es seguro, si Dios quiere”.

Mientras sonaban las sirenas de alarma en todo Israel anticipando las represalias iraníes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que los ataques contra objetivos nucleares y de misiles de largo alcance iraníes continuarían durante varios días. “Al final de la operación, no habrá amenaza nuclear” por parte de Irán, insistieron. “Hemos llegado al punto de no retorno, y no queda más remedio que actuar ahora”.

Además, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el estado de emergencia en todo el país. Tras el ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato, declaró Katz.

Según informes, Israel utilizó el engaño para ocultar sus verdaderas intenciones antes del ataque ocurrido antes del amanecer, anunciando a los ministros concurrentes que la reunión del gabinete de seguridad del jueves por la noche versaría sobre negociaciones por el tema de los rehenes en Gaza. Una vez adentro, el gabinete aprobó por unanimidad la operación militar y cada ministro firmó un estricto acuerdo de confidencialidad.

- Noticia en desarrollo