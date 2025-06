Venezuela minimiza inclusión en lista de países de alto riesgo por parte de la UE

“Una burocracia anacrónica, envejecida y desconectada de su gente, pretende hoy tutelar a Venezuela”, declaró Gil en un comunicado

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, rechazó la inclusión de su país por parte de la Unión Europea (UE) en la lista de naciones de “alto riesgo”, calificándola de intento “ridículo” por parte de una “élite europea decrépita”.

Gil también subrayó las deficiencias de la UE a la hora de proteger sus propios intereses, economía y dignidad, en asuntos como el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales.

Asimismo, Venezuela destacó su creciente economía, estabilidad política y resistencia a presiones externas como las sanciones, afirmando que el verdadero problema para la UE es la negativa del Sur Global a someterse a la influencia extranjera.

La lista actualizada de la UE también incluyó a países como Argelia y Líbano, mientras que eliminó a otros como Panamá y Jamaica.

“Lo que inquieta a la decrépita élite europea no es el riesgo, sino la verdad: que hay países del Sur que ya no se doblegan, que no aceptan tutelas y que no están dispuestos a entrar en las listas de los obedientes”, declaró Caracas en un comunicado a través de la oficina de Gil.

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente su inclusión en la ridícula lista de países de ”alto riesgo“ publicada por la Unión Europea”, señaló también el documento.

“Una burocracia anacrónica, envejecida y desconectada de su pueblo, pretende hoy tutelar a Venezuela, cuando ni siquiera es capaz de gobernar su propio espacio con coherencia”, añadió.

“Tienen bancos que blanquean dinero en sus propias capitales, funcionarios que hacen la vista gorda y paraísos fiscales que operan con total impunidad dentro de sus fronteras o bajo su protección”, mencionó Gil.

“Venezuela, por el contrario, es una economía en crecimiento, con estabilidad política e instituciones que responden a su gente, no a intereses financieros ni grupos de presión. Hemos enfrentado bloqueos, sanciones, intentos de aislamiento, y aquí estamos: más fuertes, más firmes y sin dobles raseros”, insistió el régimen bolivariano.