Premian en Buenos Aires la coexistencia política en Uruguay

El partido político uruguayo es el más antiguo, junto con el británico, explicó el profesor de Historia Orsi

El presidente uruguayo Yamandú Orsi, junto con los exmandatarios Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, recibió el Premio Ana Frank en Buenos Aires por el compromiso democrático, el respeto institucional y la coexistencia pacífica de su país. Los tres llegaron juntos en un vuelo privado y asistieron a la gala en el centro de la ciudad.

Orsi, en nombre de los tres, destacó la tradición democrática uruguaya, con énfasis en la coexistencia entre el gobierno y la oposición como un modelo de paz y derechos humanos en tiempos de intolerancia global. “Pero como todo se reduce a gestos, quienes me acompañan me dijeron: ni hablar, el presidente eres tú y tú nos vas a representar. Este es un reconocimiento al pueblo uruguayo, a los partidos políticos de mi país y a quienes me antecedieron, que a pesar de ser a veces gobierno y a veces oposición, sabemos que la clave es nuestro pueblo y que para ellos la coexistencia es el alma que nos mueve”, declaró Orsi.

“En tiempos de tanta intolerancia, en tiempos de guerra, rearme y extremismo, el hecho de que hoy se valoren así los derechos humanos, la paz y la convivencia es, sin duda, un faro de esperanza para todos”, añadió. También destacó que los partidos políticos uruguayos se encontraban entre los más antiguos del mundo, destacando el respeto mutuo y el valor de la verdad compartida. Citó ejemplos de gestos democráticos, como la invitación de Lacalle Pou a una reunión del Mercosur, las apariciones conjuntas durante las transiciones presidenciales y la retirada conjunta de Sanguinetti y José Mujica del Senado en 2020.

“Entendemos que esta herramienta se construyó, que son los partidos más antiguos, los que están aquí, de la historia, junto con los británicos. Y luego aparecieron otros partidos, pero el respeto y la comprensión de que del otro lado también puede haber una parte de la verdad es fundamental”, añadió.

El premio, otorgado por el Centro Ana Frank de Argentina, reconoce el constante respeto de Uruguay por las instituciones democráticas, una rareza en América Latina. El director de la Fundación Ana Frank, Héctor Shalom, explicó que el reconocimiento otorgado al presidente y a los dos expresidentes se relaciona con el valor de la continuidad democrática, el respeto y el valor que se le otorga a las leyes en las instituciones democráticas, “un concepto que no podemos decir que esté profundamente arraigado en los países latinoamericanos”.

“Con este premio, queríamos decir que 'el valor supremo de la democracia tiene que ver con esta posibilidad de dar continuidad a diferentes partidos'”, añadió Shalom.