Israel intercepta en aguas internacionales un barco hacia Gaza con Greta Thunberg y activistas a bordo

Una embarcación humanitaria que transportaba voluntarios internacionales —entre ellos la activista climática Greta Thunberg y el ciudadano francés Pascal Maurieras— fue interceptada y abordada por fuerzas israelíes en aguas internacionales durante la madrugada del domingo, según informó la Freedom Flotilla Coalition (FFC).

El barco, llamado Madleen y con bandera del Reino Unido, transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza cuando se perdió contacto con la nave poco después de las 2:30 AM (EEST). Una imagen dramática capturada por una cámara de seguridad a bordo muestra a los pasajeros —todos con chalecos salvavidas— con las manos en alto, instantes antes del abordaje.

“¡SOS! Los voluntarios del Madleen han sido secuestrados por fuerzas israelíes”, publicó la FFC en su canal oficial de Telegram, instando a ejercer presión sobre las cancillerías extranjeras, incluida la de Francia, para asegurar la liberación de los detenidos.

SOS! the volunteers on 'Madleen' have been kidnapped by Israeli forces.

Greta Thunberg is a Swedish citizen.

