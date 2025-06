Falklands, homenaje a jóvenes participantes de programa de desarrollo y desafíos juveniles

El grupo de estudiantes premiados. Se trata del Programa Príncipe Felipe que comprende cuatro secciones principales para el desarrollar personalidad y metas

Estudiantes de las Islas Falkland fueron felicitados y agasajados en Casa de Gobierno, donde se les presentó certificados por haber cumplido con los requisitos del programa del Duque de Edimburgo para estimular a los jóvenes a desarrollarse y emprender desafíos.

El Vice-gobernador Stphen Price fue quien hizo la entrega de los premios, pero previamente ante los invitados dijo que el grupo de homenajeados de esta tanda de Premios Príncipe de Edimburgo habían cumplido con 343,5 horas de actividades físicas, 249 horas de formación para aprender y/o habilidades y 224 horas de trabajos voluntarios en la comunidad.

La legisladora MLA Leona Roberts también resalto que los premiados deberían estar absolutamente orgullosos por lo alcanzado, “se trata de un fantástico ‘muy bien hecho’” Un premio de reconocimiento internacional como lo es este dedicado por el Príncipe Felipe lo acompañara durante toda la vida. Espero todos se encuentren orgullosos de lo alcanzado como lo están con toda seguridad sus familias, y nosotros también”.

Los Premios creados en su momento por el Príncipe Felipe, ex consorte de la Reina Isabel, incluyen cuatro secciones de un proyecto que todos los estudiantes deben completar; un voluntariado, desarrollo de aprendizaje de algún oficio/habilidad, actividades físicas, por un periodo de tres o seis meses. Y la etapa expedicionaria. La idea detrás de los cuatro conceptos es empoderar a los jóvenes entre 14 y 24 años, ayudándolos a desarrollarse y lograr confianza en lo que realicen proporcionándoles desafíos y emprendiendo aventuras.

Justamente uno de los puntos salientes del programa es el del “viaje en aventura”, por ejemplo el escalamiento de un cerro/montaña durante dos días y una noche, sin poder apelar a la tecnología.

El coordinador del Programa, Lynne Shaw explicó que “los estudiantes fueron caminando desde Gypsy Cove a lo largo de la costa y acamparon en el Corral de Piedra. La mayoría entonces siguió hasta el cerro Sappers y luego treparon el Tumbledown, previo a retornar a Stanley. Algunos lo tuvieron que hacer bajo lluvia torrencial, algunos bajo un sol quemante, pero lo importante, todos lo lograron espectacularmente”.

Dos de los estudiantes del programa, Micah Joseph-Hersee y Nathaniel Cockwell relataron pasajes de la aventura. “Pensé que iba a ser una experiencia para divertirnos, no me di cuenta cúanto tiempo insumiría pero igualmente no tengo de que lamentarme of quejarme por realizarlo y en verdad fue muy divertido”, según Micah.

Nathaniel por su parte admitió que “al principio fue muy duro, pero mirando para atrás fue realmente grandioso. Hubo algunas partes buenas pero otras también realmente duras y peliagudas”.

En cuanto al capítulo del voluntariado Micah aprovechó su experiencia en el Parlamento de la Juventud, su dominio de la guitarra de bajo en habilidades y trabajos de calistenia para la sección de deportes. Nathaniel hizo voluntariado en el cricket juvenil de las Islas, su experiencia de hockey para deportes y tocar la batería en cuanto a habilidades.

Tras la entrega de certificados y premios, Nathaniel dijo que se sentía algo triste, pues todavía tiene cosas por hacer y objetivos que se impuso a alcanzar. Pero me divertí mucho, fue sumamente útil y me ayuda a desarrollar como persona.” Por su parte Ms Shaw dijo que fue una velada muy emotiva, ver a los estudiantes recibir sus premios, “lo más emotivo fue que uno tiene el privilegio de verlos adelantar y florecer tornándose en las personas que van a ser y eso es genuinamente un privilegio”

Ms Shaw también agradeció a todos quienes se hicieron tiempo en la comunidad para apoyar a los estudiantes del Programa Príncipe Felipe…”La realidad es que sin cada adulto detrás del programa, no importa cuán grande o pequeña su contribución, no estaríamos celebrando el éxito de los participantes. Realmente es necesario un pueblo, o una ciudad en nuestro caso, para lograr que estos jóvenes alcancen el nivel que les proporciona el Programa. Por tanto nuevamente cuán agradecidos estoy, estamos, a la fuerza de esta comunidad en el apoyo brindado a cada uno y todos los integrantes de esta generación del Programa Príncipe Felipe”. (Fuente Penguin News)