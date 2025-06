Lula advierte que la ONU ya no es lo que era

“¿Por qué la ONU no crea un Estado de Palestina como lo hizo con Israel?”, se preguntó Lula

En su intervención en el Foro Empresarial Brasil-Francia en París, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva insistió este iernes en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) representa muy poco en la actualidad, a diferencia de su época dorada. “Hoy no tenemos gobernanza global”, argumentó Lula. “La ONU creó el Estado de Israel en 1947; ¿por qué no crea el Estado de Palestina ahora? Porque no tiene la fuerza”.

“Ninguna decisión de la ONU se cumple, y los cinco países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad tampoco obedecen a la ONU”, señaló también el líder del Partido de los Trabajadores (PT). Por lo tanto, el mundo está “huérfano”, sin nadie que reprenda a quienes rompen los acuerdos. “No dejemos que (el presidente estadounidense Donald) Trump sea esa gobernanza. Tiene que ser colectiva, no puede tener poder de veto”, añadió el gobernante sudamericano.

Lula acusó a los países de incumplir los acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), lo que representa una “responsabilidad histórica”. En su opinión, “tienen que pagar por esta disputa; de lo contrario, no resolverá el problema. Ya se han aprovechado del planeta, ya han creado el estado de bienestar, y nosotros, que no hemos creado nada, ¿no podremos?”, continuó.

La debilidad de la ONU “deja a (el presidente ruso Vladimir) Putin librando una guerra con Ucrania” y un conflicto en curso en Gaza, explicó Lula. “Estados Unidos invade Irak sin decidirlo con la ONU. Francia e Inglaterra entran en Libia sin pasar por la ONU”, también destacó.