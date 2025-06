Embajador de Israel en Chile afirma que relaciones bilaterales han tocado fondo

Cuando hay diferencias, “la idea es dialogar, y eso no es lo que está sucediendo”, dijo Artzyeli

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, afirmó que las relaciones entre ambos gobiernos han tocado fondo debido a la falta de diálogo durante los últimos tres años y medio, previos a los sucesos del 7 de octubre. El diplomático también mencionó la hostilidad de Chile hacia Israel, a pesar de los fuertes vínculos en diversos ámbitos.

“Hay mucha actividad en el sector privado, la academia, la ciberseguridad, el agua y la agricultura. Seguimos adelante, pero entre los gobiernos, a veces hay un punto bajo, y ese es el punto en el que nos encontramos”, explicó.

Artzyeli criticó al gobierno chileno del presidente Gabriel Boric Font por lo que considera un intento de “demonizar” a Israel y por sus declaraciones que calificaron de criminales las acciones de su país en Gaza, las cuales, según él, perjudicaron profundamente a la comunidad judía local.

Asimismo, el embajador enfatizó que el diálogo era esencial incluso en medio de críticas legítimas y defendió la respuesta militar de Israel al ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por la organización terrorista Hamás.

Respecto a la decisión de Boric de minimizar los lazos diplomáticos y económicos con Israel debido a sus acciones militares en Gaza, el diplomático destacó las importantes compras de suministros de defensa israelíes por parte de Chile y las visitas de funcionarios de defensa chilenos a Israel.

”No tengo un barómetro anual, pero no es muy positivo; es lamentable, porque incluso cuando dos democracias, como Chile e Israel, tienen diferencias, la manera de abordarlas es dialogar más, no menos (...) incluso cuando hay críticas. Entiendo y acepto que si el Gobierno de Chile tiene críticas legítimas, la idea es dialogar, y eso no es lo que está sucediendo“, dijo Artzyeli.

”En lugar de un diálogo, incluso entre amigos con diferencias profundas, se puede dialogar, pero en este caso se trata más bien de un intento de demonizar a Israel, de darle la espalda a Israel y también a la comunidad judía“, añadió.

Después de que Boric escribiera en X que ”el gobierno de Israel reafirma su vocación criminal y la destrucción del pueblo palestino, violando unilateralmente el alto el fuego y asesinando a niños y mujeres en Gaza. Chacales, el chacal rechazaría... Reafirmamos nuestro apoyo al pueblo palestino y su demanda de autodeterminación“, el diplomático dijo que un grupo de judíos chilenos que lo acompañaban en un evento rompió a llorar después de que su presidente se refiriera a Israel como si los judíos fueran equivalentes a chacales.

”Si la relación entre Israel y Chile fuera una acción, la compraría. Porque el futuro de esta relación es brillante”, concluyó.