Falklands: “una relación moderna con el Reino Unido basada en el principio de la autodeterminación”

El representante del Gobierno de las Islas Falkland en Londres, Richard Hyslop, destacó la importancia y el valor del Día de los Territorios Británicos de Ultramar (UK Overseas Territories Day) durante una breve intervención en Westminster.

“Estoy aquí en Westminster porque hoy, 2 de junio, celebramos el Día de los Territorios Británicos de Ultramar, una jornada para reconocer todo lo que los Territorios de Ultramar aportan a la familia británica. Si caminamos por Parliament Square, podemos ver las banderas de cada uno de ellos, desde el Mediterráneo hasta el Pacífico, desde el Caribe hasta el Atlántico Sur.

A very Happy #UKOverseasTerritoriesDay from the Falkland Islands.



Hear from @FalklandsRepUK as he explains the significance of the UKOTs and why the Falklands are so proud to be part of the UK family.



@UKOTAssociation pic.twitter.com/2RQAjjEoeJ