Clima favorece descarga de combustible para Bolivia

Utilizamos Arica y otro puerto en Chile, además de uno en Perú, explicó Gallardo

La descarga de combustibles comenzó en tres puertos del océano Pacífico, con un estimado de 100 millones de litros de gasolina y diésel que llegarán a Bolivia este fin de semana. La operación involucra puertos de Chile y Perú debido a condiciones climáticas favorables, explicó el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo. La medida busca abordar la escasez de combustible que afecta a Bolivia.

Gallardo mencionó que las condiciones climáticas favorables permitieron el inicio de la descarga en Arica, Chile, y otros puertos, con aproximadamente 100 millones de litros de combustible previstos para llegar a Bolivia entre el viernes y el sábado. ”Estamos descargando los buques, para lo cual estamos utilizando diferentes puertos debido a la situación climática, y mañana viernes comenzarán las descargas. Estamos utilizando el puerto de Arica (...), también puertos de Perú y otro puerto de Chile“, dijo Gallardo.

”Con la descarga de tres buques, contaremos con un volumen importante de aproximadamente 100 millones de litros, que llegará gradualmente por los diferentes puntos de entrada, según la disponibilidad de los buques tanque. Para ello, se establecerán diferentes procedimientos de origen, principalmente en el lado peruano, para que los buques tanque puedan ingresar y traer el combustible, el cual llegará en los próximos días“, añadió.

Mientras tanto, la petrolera estatal boliviana, YPFB, negó las acusaciones de haber pagado en exceso a su filial Botrading US$ 166 millones por la compra de combustible. La gerente de Administración y Finanzas de YPFB, Marieta Paredes, señaló que los pagos por un total de US$ 828 millones, incluyendo las adendas por mayores volúmenes, fueron legítimos y rastreables. ”El monto total pagado por YPFB es, evidentemente, el monto conocido de US$ 828 millones; por lo tanto, reiteramos para conocimiento del público general que YPFB no ha realizado ningún pago en exceso como empresa estatal”, enfatizó Paredes.

Una investigación parlamentaria acusó a Botrading de sobreprecios y otras irregularidades, lo que provocó solicitudes para remitir el caso a la Contraloría y al Ministerio Público. Botrading fue investigada debido a versiones de que se había establecido irregularmente en Paraguay para una intermediación que supuestamente solo generaba sobreprecios para Bolivia.