Revisión quinquenal de aguas de Georgia del Sur aumenta áreas de veda para proteger medio marino

El mapa mostrando la incrementada zona MPA en torno a Georgia del Sur (Foto GSGSSI)

Las incrementadas Areas Marinas Protegidas, MPAs, han entrado en vigencia en las aguas en torno a las Georgias del Sur, aumentando por tanto aquellas “áreas vedadas” al igual que específicamente las áreas donde la pesca del krill está totalmente prohibido.

Las áreas incrementadas fueron annunciadas en el 2024, tras la conclusión de una revisión de cinco a;os de las MPA existentes y entraron a regir a fines de abril de este a;os, luego que la Comisionada de las Georgias (y gobernadora de las Falklands) estamparan su firma en la nueva legislación.

“Es un enfoque precautorio. Los datos adicionales marcan que el cierre adicional que dichos cierres a la pesca pueden proteger la recuperación de distintas especies de ballenas, y de ahí que con el enfoque precavido hemos incrementado la protección en dichas áreas”, según revelo la administradora ejecutiva del gobierno de las Georgia y de las islas Sándwich del Sur, (GSGSSI) Laura Sinclair Willis.

Las áreas vedadas ahora cubren una superficie de 470.000 km2 o sea el 38% de la MPA. En tanto la prohibición de pesca del krill alcanza a mas de medio millón de km2 dentro de la MPA.

Hay cinco meses en que la pesca estrictamente reglamentada es autorizad, pero ahora el 40% de la zona estará cerrada a la pesca del krill, y el 95% de la zona cerrada a la pesca de merluza negra profundidad.

Las restricciones actuales ya se aplicaban a la pesca de arrastre de fondo en la totalidad de los 1,24 millones de km2 de la zona. Al extenderse sobre la prohibición precautoria, Ms Sinclair Willis dijo que “algo de eso ha sido justificado desde que se tomara la decisión.”

Agrego que una reciente investigación científica en torno a las Islas Sandwich del Sur reconocio la existencia de nuevas fuentes hidrotermales, “justo en el borde” de las áreas bentónicas cerradas, y en verdad ese enfoque precautorio ha funcionado del momento que no sabíamos de lo que había y la cerramos en cado que fuera algo muy sensible, delicado”.



Y “resulta que son sensibles”. La MPA en torno a Georgia del sur fue establecida por primera vez en el 2011, con el objetivo de proteger el ecosistema marino. “Una vez que se declara un área protegida no es algo estatico pues el medio ambiente no es estatico. El gobierno se comprometio a realizar revisiones de eficacia de las MPA cada cinco a;os”.

La primera revisión considero una serie de documentos científicos recogidos, los cuales indicaron que quizá resulte necesario encarar aún más protecciones. El mismo proceso se desarrolló nuevamente y con más documentos a considerar. En una conferencia celebrada a fines de la segunda revisión en 2023/24, “el consenso fue que podría existir un corredor migratorio de ballenas en el mar encajonado entre Georgia del Sur y las Sandwich del Sur, y las nuevas medidas de protección han cambiado esencialmente los volúmenes de pesca que puedan acontecer en esas regiones”.

En cuanto a las medidas de protección Ms Sinclair Willis sostuvo que “conservación en el contexto de Georgia del Sur significa sustentable y uso racional. No vemos a la pesca en si o dentro de lo especificado como una amenaza, pero lo que si es una amenaza es la sobre explotación. El objetivo de las protecciones tienen dos enfoques, uno es el de alentar al ecosistema y suministrar un medio ambiente para que los ecosistemas puedan recuperarse de la sobre explotación. La segunda parte of meta es prevenir futuras sobre explotaciones y “no se puede trazar un circulo en torno y afirmar que “esa es ahora zona protegida”, para nosotros es algo que siempre esta en movimiento, cambiante”.

El movimiento con regularidad de la zona se cumple para asegurarse que no hay actividad de pesca ilegal o sin reglamentación dentro de la MPA. Esto se cumple de distintas formas, incluyendo el monitoreo constante por la patrulla de protección pesquera, la nave M/V Pharos.

Relevamientos regulares de abundancia de pesca, en asociación con el British Antarctic Survey también es otra herramienta y se trata “de constantemente chequear la salud de los stocks de peces en el fondo, y no esperamos a ver algo en una captura o en los informes que nos pueden indicar la existencia de algún problema, estamos constantemente tomado muestras para comprender la situación.”

Ademas GAGSSI también participan de CCAMLR, la Comision para la Conservacion de recursos marinos vivos en Antartica, por medio del Reino Unido. “Brindamos toda esa información al cuerpo que toma las decisiones relativas a la administración sustentable de stocks de peces en la totalidad de la región antártica…pues a menos que colaboremos con otros no sabremos si está sucediendo algo en Georgia del Sur pueda ser el resultado de alguna actividad sucediendo en otra parte de Antártica o viceversa”.

La myoria de la ciencia que tiene lugar en Georgia del Sur y apoyada por nuestro gobierno está “diseñada para entender la salud de la pesquería, principalmente las poblaciones de krill, de las cuales las otras poblaciones vivas dependen”.

Y desde ya podemos adelantar que otra revisión de la MPA tendrá lugar dentro de cinco años.