Musk deja su empleo a tiempo completo en el DOGE para centrarse en sus negocios

“Mi mandato como Empleado Especial del Gobierno llega a su fin”, consideró Musk

El magnate de origen sudafricano Elon Musk anunció este miércoles su alejamiento a tiempo completo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del presidente estadounidense Donald Trump, al concluir su mandato de 130 días como funcionario especial. Si bien agradeció al líder republicano la oportunidad de reducir el gasto innecesario, Musk expresó su decepción con el proyecto de ley de gastos de la administración, afirmando que socava la misión del DOGE de reducir el déficit.

Musk afirmó que planea centrarse en sus empresas (Tesla, SpaceX y xAI), manteniendo una pequeña oficina en la Casa Blanca y dedicando tiempo limitado al trabajo gubernamental. Los riesgos legales para Musk aumentan debido a presuntas violaciones de las leyes federales durante su mandato en DOGE, y los directivos de los fondos de pensiones han instado a la junta directiva de Tesla a exigirle que dedique al menos 40 horas semanales a la empresa.

“La misión @DOGE se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el gobierno”, escribió Musk en redes sociales. Sin embargo, se espera que dedique uno o dos días a la semana a tareas gubernamentales hasta el final del mandato de Trump, manteniendo una pequeña oficina en la Casa Blanca.

“Al finalizar mi mandato como Empleado Especial del Gobierno, quiero agradecer al presidente Donald Trump la oportunidad de reducir el gasto innecesario”, publicó Musk en su cuenta de X.

“Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no solo no lo reduce, sino que socava el trabajo que realiza el equipo de DOGE”, declaró Musk en una entrevista que se emitirá en su totalidad en los próximos días.

También admitió que planeaba alejarse de la política para estar “superconcentrado en X, xAI y Tesla”.