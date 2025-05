Brote de gripe aviar en Río Grande do Sul contenido, afirma ministro brasileño

El ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, anunció este martes durante una audiencia pública en la Comisión de Agricultura y Reforma Agraria del Senado que el brote de gripe aviar en Montenegro, Rio Grande do Sul, ha sido contenido con éxito. El sistema de salud del país implementó rápidamente medidas, incluyendo inspecciones a 540 establecimientos rurales cercanos y el establecimiento de barreras sanitarias.

“Aunque estamos en el quinto día hábil después de la desinfección total de la granja y 15 días desde la aparición del brote, puedo asegurarles con gran tranquilidad que el brote en Montenegro ha sido contenido”, declaró Fávaro. El ministro destacó que el episodio demostró la eficacia del sistema de salud del país.

Según el Ministerio de Agricultura, se han identificado 540 establecimientos rurales en un radio de 10 kilómetros de la granja afectada, y todos ellos ya han sido inspeccionados. Además de la granja afectada, dos más operan avicultura comercial. El punto principal que debemos destacar es la capacidad de bloquear este brote. Se establecieron de inmediato siete barreras sanitarias y medidas para proteger a los trabajadores. Ayer (lunes), 21 casos estaban bajo investigación y diez ya se descartaron hoy. Teníamos dos granjas y ahora solo una está bajo investigación“, declaró.

El ministro indicó que, en poco más de 20 días, Brasil debería anunciar que el país está libre de la enfermedad. El plazo se debe a cuestiones sanitarias.

”Después de 28 días de este período [de identificación del caso más reciente], que es un período de incubación del virus, anunciaremos nuevamente que Brasil está libre de gripe aviar, y la tendencia es muy fuerte a que esto suceda en los próximos 23 días“, anunció.

Tras el brote, 24 países decidieron suspender las importaciones de carne y huevos de Brasil por razones sanitarias. De estos, 13 decidieron suspender únicamente las compras de aves y huevos producidos en Rio Grande do Sul. Fávaro afirmó que, con el anuncio de que el país ha quedado libre de la enfermedad, las exportaciones deberían reanudarse con normalidad. ”Vamos a avanzar en la renegociación con todos los países que restringieron las compras“.

El ministro comparó el caso de Brasil, que sacrificó 17.000 aves tras detectarse el brote, con los casos de gripe aviar en Estados Unidos. Allí, dos días antes de que se confirmara la gripe en Brasil, un brote de la enfermedad provocó el sacrificio de 700.000 aves.

”Si este brote en Montenegro se hubiera propagado a otras regiones del país, habríamos tenido otros casos de mortalidad. Podrían haber aparecido nuevos casos letales en 4 o 5 días, pero no se registró. Al no haber habido nuevos casos después de 15 días, esto demuestra la capacidad del sistema de control sanitario brasileño y su buen funcionamiento“, explicó. El virus de la gripe aviar ha estado circulando en el mundo durante al menos 30 años. Se han registrado casos en granjas comerciales durante 19 años, y, en ese tiempo, Brasil se ha convertido en el único gran productor de carne y huevos del mundo que no tiene el virus en sus granjas comerciales, y no es casualidad”, afirmó.

La influenza aviar, comúnmente conocida como gripe aviar, afecta principalmente a las aves, pero también se ha detectado en mamíferos, incluido el ganado. La transmisión se produce por contacto con aves enfermas y también a través de agua y materiales contaminados. La enfermedad rara vez afecta a los humanos, y se recomienda a las personas mantenerse informadas y adoptar las medidas preventivas recomendadas. Según el Ministerio de Agricultura, la carne y los huevos se pueden consumir de forma segura, siempre que se preparen adecuadamente. (Fuente: Agencia Brasil)