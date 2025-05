Ministro de Salud de Argentina recibe a Robert F. Kennedy Jr

Junto con Robert Kennedy Jr., Lugones confirmó que Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El ministro de Salud de Argentina, Mario Lugones, se reunió este unes con el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., para alinear al gobierno de Javier Milei con la administración de Washington en esta materia. Ambos funcionarios confirmaron la salida de Buenos Aires de la Organización Mundial de la Salud (OMS), criticando su enfoque poco científico y su influencia política.

Medidas adicionales incluyen la revisión de las organizaciones nacionales de salud, la promoción de la soberanía sanitaria, la garantía de alimentos más seguros, la aceleración de la aprobación de medicamentos de alto costo y la evaluación de la evidencia de vacunas. Lugones y Kennedy conversaron sobre la desregulación sanitaria. El funcionario visitante se interesó en las reformas de Argentina, como la receta electrónica y los biosimilares. “Hoy en día, la evidencia indica que las prescripciones de la OMS no funcionan, porque no se basan en la ciencia, sino en intereses políticos y estructuras burocráticas reacias a revisar sus propios errores. Lejos de corregir el rumbo, la OMS ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países”, declararon en un comunicado.

“En vista de esto, es urgente que la comunidad internacional reconsidere el significado de las organizaciones supranacionales: si son financiadas por todos, deben rendir cuentas, cumplir los fines para los que fueron creadas y no convertirse en plataformas de imposición política sobre los Estados miembros”, prosigue la declaración.

Tan pronto como comenzó su segundo mandato en enero pasado, Trump firmó una orden ejecutiva para que Estados Unidos se retirara de la OMS, en la que cuestionaba la “mala gestión” de la organización ante la pandemia de COVID-19 y otras crisis sanitarias mundiales. También criticó “su incapacidad para adoptar reformas urgentes” y “su incapacidad para demostrar independencia ante la influencia política inapropiada de los Estados miembros de la OMS”.

“Junto con Robert Kennedy Jr., creemos en el futuro de la colaboración mundial en materia de salud. Tenemos visiones similares sobre el rumbo a seguir y confiamos en que esto nos permitirá profundizar el trabajo entre ambos países”, afirmó Lugones.

“Coincidimos en la necesidad de promover una ciudadanía más sana, basada en una mejor nutrición. Para ello, realizaremos una revisión exhaustiva de los ingredientes tóxicos presentes en los productos ultraprocesados y repensaremos el abordaje de las enfermedades crónicas”, señaló.

“Junto con el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, informamos al Secretario Kennedy sobre los avances del Gobierno Nacional en la desregulación del sistema de salud que estamos implementando”, explicó Lugones.

Kennedy se reunirá con el Presidente Milei el martes por la mañana y con el Canciller Gerardo Werthein por la tarde, tras lo cual regresará a Estados Unidos.