Presupuesto de Falklands, se dilata un mes para intentar lograr un mayor consenso y cautela en gastos

El legislador MLA Roger Spink, miembro informante de la discusión del presupuesto, quien contempla como armonizar las distintas posiciones

Un menor nivel de recursos por dificultades con la pesca, y un ambicioso programa de inversiones públicas, ofrecen un panorama de desafío presupuestal sin precedentes

En estos días se informó que el Presupuesto del Gobierno de las Islas Falkland estaba demorado del momento que los integrantes de la Asamblea Legislativa electa, en los hechos el gobierno autónomo, “no se encontraban colectivamente satisfechos con el desenlace final del presupuesto presentado”.

En realidad un hecho sin precedentes, único en la larga aprobación de presupuestos anuales de las Islas. Es más la sesión solemne en que la Asamblea en pleno anuncia el presupuesto para el ejercicio entrante (de julio a julio) y prevista para que aconteciera el 3 de junio, se “anticipaba” que la misma tendría lugar en los primeros días de julio, tal lo anunciado oficialmente por Gilbert House, donde normalmente se reúne y discuten sus asuntos los integrantes de la Asamblea Legislativa.

El integrante de la Comisión de Presupuesto, MLA Roger Spink en diálogo con el semanario Penguin News comentando sobre el hecho sin precedentes justificó la situación, “se decidió que había varias opciones para encarar. No había unanimidad en esas opciones, y es entendible que se precise más tiempo para encarar las decisiones a realizar”.

Al entrar en más detalles sobre la demora en esas decisiones presupuestales, MLA Spink se refirió a los menores ingresos impositivos en razón de la cancelación de la segunda temporada del calamar Loligo en el 2024, y las importantes inversiones en pesqueros nuevos realizados por la industria. En cuanto a las erogaciones citó el gran programa de inversiones de capital, ante el cual el gobierno se viene de asegurar préstamos para financiar los proyectos como lo son el puerto nuevo y la planta de generación eléctrica, aunque en materia operacional “hemos visto como los gastos crecen año tras año dentro del propio gobierno, que resultan insostenibles si es que queremos mantenernos dentro de nuestro compromiso y marco de desembolsos que tenemos al momento”.

MLA Spink explicó a continuación que la reunión final, previa al envío del proyecto de presupuesto al Consejo Ejecutivo, “se sometió a consideración con algunas decisiones divididas”.

En efecto dicho proyecto fue elevado al Consejo Ejecutivo, el 8 de mayo dónde otra votación dividida término enviándolo de retorno a la Comisión Selecta del Presupuesto. Los legisladores MLAs Leona Roberts y Mark Pollard votaron en contra, en tanto MLA Jack Ford lo votó afirmativamente.

Al igual que varios Departamentos del gobierno, hay grupos subvencionados que esperan los anuncios del presupuesto y quieren saber que incluye la iniciación del nuevo ejercicio. A nivel individual cualesquiera cambios en el pago de pensiones, y al personal fueron confirmados durante la sesión de discusión presupuestal.

MLA Spink igualmente dijo que, a pesar de la demora, todo “será como siempre,” con los pagos realizados normalmente, pero los grupos no sabrán de la totalidad de fondos con que contaran en el ejercicio entrante, lo cual enfatizó como algo “lamentable”.

De la misma forma, una vez el anuncio formal del presupuesto, “donde necesario”, los pagos podrán ser recuperables. Pero el legislador no entró en detalles sobre qué áreas dentro del presupuesto han experimentado los efectos de una mayor contención.

“Creo que estaría mal de mi parte, pues esos anuncios se hacen cuando finalmente hagamos público el presupuesto, y se trata de decisiones difíciles sobre el programa de obras de inversión de capital, los ingresos que estimamos recaudar, como los elevamos. e igualmente de importancia para los gastos del gobierno…”

“No creo además se trate de decisiones que pienso, ninguna de las ocho personas están plenamente de acuerdo con todo, del momento que se trata de decisiones difíciles de aceptar y/o adoptar, pero muy probablemente son decisiones necesarias que hay que tomar, y debemos encarar con distintas decisiones si pretendemos equilibrar el presupuesto”.

En cuanto a la posibilidad que se pueda alcanzar o encontrar un acuerdo en el plazo del mes adicional que se han decidido tomar, MLA Spink dijo que “la demora es lamentable”, pero igualmente tenia la esperanza que les brindara suficiente tiempo. El número de reuniones necesarias para lograr una decisión, “probablemente dependa en cuanto tiempo le tomara a todos componer sus mentes. Yo con toda seguridad soy una de las personas que lograría mentalizarme bastante rápido…se trata de ver cuán rápidamente mis colegas logren mentalizarse también”.

Cuando se le preguntó al miembro informante si estaba satisfecho con la versión del presupuesto elevada, o si consideraba había ciertas áreas que le merecían, personalmente mayor preocupación.

MLA Spink explicó que “desde mi punto de vista hemos llegado a una etapa en que me siento bastante satisfecho. No estaba particularmente contento porque los presupuestos difíciles exigen decisiones difíciles, pero a la vez pienso que hemos desplegado sobre la mesa algunos de los temas que debemos encarar”.

“Puedo decir que me sentí razonablemente satisfecho, pero estoy abierto a las opciones que plantean otras personas y piensan que resultan mejores a las que elevamos en el documento final”.

En definitiva se trata de la primera vez que las sesiones de la Asamblea Legislativa ha sido demorada de esta forma. Cuando se le preguntó a MLA Spink si entendía que el período de suspensión era el paso correcto para encarar el asunto, respondió, “si no existe unanimidad y es votado negativamente en la Asamblea, lo mejor es tratar de encarar esos puntos y situación, en el proceso de elaboración presupuestal”.

Durante la primera reunión de la Comisión Selecta del Presupuesto para comenzar a tratar el proyecto, se recordó que el legislador MLA Jack Ford utilizó la palabra “austeridad”.

Cuando se le preguntó a MLA Spink sobre el uso de palabras como “austeridad” y hablar de un presupuesto “difícil”, y si el uso de esos términos era acaso un recurso pragmático o la siembra de cierto alarmismo, respondió con espíritu conciliador, pero insistiendo por la cautela en materia de erogaciones gubernamentales.

“Creo que la palabra austeridad tiene tinte de alarmismo, y no creo que exista intención alguna de hablar de un periodo de austeridad, todos debemos ser más cuidadosos y cautos en la forma que operamos, pero tampoco podemos gastar los dineros como lo hemos hecho en tiempos pasados. No creo se trate de austeridad, más bien se trata de ser más cautos…”