Nueva escasez de combustible afecta a Bolivia debido a retrasos logísticos

La situación empeoró después de que algunos camiones cisterna iniciaran una huelga para exigir mayores tarifas de flete

Bolivia enfrenta una grave crisis de combustible, caracterizada por largas filas de vehículos en gasolineras de las principales ciudades como La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, causada por una huelga parcial de transportistas de camiiones cisterna que exigen mayores tarifas de flete, sumado a retrasos logísticos en el puerto chileno de Arica.

La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informa que cuatro de las 23 compañías de transporte de buques cisterna en el sureste están paralizando sus operaciones, presionando a otras e interrumpiendo la distribución de combustible.

Además, las condiciones climáticas adversas, con olas de más de dos metros, han retrasado durante 40 días la descarga de seis buques que transportaban 149 millones de litros de combustible (72 millones de litros de gasolina, 60 millones de litros de diésel y 17 millones de litros de petróleo crudo) en la terminal Sica Sica de Arica.

YPFB prevé que la descarga podría comenzar alrededor del 28 y 29 de mayo si las condiciones mejoran. La crisis ha generado malestar social, con acusaciones de motivaciones políticas y mala gestión gubernamental, aunque YPFB asegura que los contratos de importación vigentes restablecerán pronto el suministro.

Para afrontar la crisis, los conductores bolivianos intercambian información en redes sociales sobre las gasolineras operativas y la longitud de las colas.

“Tenemos 23 compañías petroleras en ese sector, de las cuales 19 dijeron estar dispuestas a seguir trabajando. Pero hay cuatro que amenazan, realizan vigilias e incluso impiden que los buques cisterna carguen combustible en Paraguay y Argentina”, declaró el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, en una entrevista radial. Añadió que un sector en particular estaba actuando de forma “arbitraria”, con motivaciones políticas y económicas. “Están aprovechando un momento de crisis para sentarse a negociar bajo presión. No vamos a ceder ante este tipo de chantaje”, sentenció. Dorgathen también señaló que, durante los últimos 40 días, cinco buques (dos con gasolina, dos con diésel y uno con crudo) no han podido descargar debido a las marejadas ciclónicas y las restricciones de seguridad impuestas por el gobierno chileno en la Terminal de Sica Sica.

“Alrededor del 28 o 29 de mayo, podría existir la posibilidad de que se den las condiciones para iniciar el desembarque de uno de los buques”, explicó Jhonny Chuquimia de YPFB. “Las condiciones del mar son bastante adversas, ya que actualmente tenemos un récord de 2,1 metros de altura, durante la operación de atraque, que consiste en la aproximación del buque tanquero al terminal marítimo, y alcanza hasta 1,5 metros durante la descarga del producto. La previsión operativa es que el oleaje continúe durante estos días”, añadió.

El suministro de combustible se gestiona a través de múltiples rutas de importación para garantizar una cobertura eficiente en todo el país. Para la logística de importación y distribución, se utilizan rutas de entrada de combustible a través de Arica e Iquique (Chile), Perú, Paraguay y Argentina.