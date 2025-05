Detienen en Venezuela al opositor Juan Pablo Guanipa a dos días de las elecciones regionales

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, estrecho colaborador de la líder María Corina Machado, fue detenido este viernes por las autoridades, a solo 48 horas de las elecciones legislativas y regionales del domingo 25 de mayo.

“En la madrugada hemos capturado a uno de los jefes de este tenebroso grupo terrorista (…) Juan Pablo Guanipa”, declaró el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en conferencia de prensa. Según el funcionario, el exdiputado formaba parte de una “red terrorista” que, aseguró, pretendía desestabilizar el país.

Cabello mostró un video de la captura y recordó que Guanipa se encontraba en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición denunció fraude y defendió la victoria del candidato Edmundo González con actas en mano.

“Hermanos, si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro”, se publicó en la cuenta de redes sociales de Guanipa poco después de su detención. En el mensaje añadió: “Mi tiempo en resguardo llegó a su fin (...) No tengo certeza de que me irá a pasar a mí en las próximas horas, días y semanas”.

Juan Pablo Guanipa es abogado, exdiputado de la Asamblea Nacional y una figura destacada dentro de la oposición venezolana. Durante meses acompañó a Machado en eventos públicos y protestas contra la proclamación de Maduro para un nuevo período presidencial (2025–2031), que desencadenó una ola de protestas con un saldo de al menos 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos, según la Fiscalía venezolana.

El presidente Nicolás Maduro también anunció este viernes la captura de otro grupo de supuestos terroristas, en el marco del cierre de campaña oficialista.

Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente detenciones arbitrarias de activistas, líderes políticos y ciudadanos críticos al gobierno. La oposición, fragmentada y bajo presión, debate su participación en las elecciones de este domingo.