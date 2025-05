Machado insta a los venezolanos a no votar el próximo domingo

“Que quede claro quién tiene el poder: ustedes”, subrayó Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado llamó a boicotear las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo, calificándolas de “farsa” y “trampa”, e instó a la ciudadanía a quedarse en casa. Sin embargo, otros que se oponen al régimen de Nicolás Maduro sugirieron lo contrario.

Machado insistió en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está controlado por el chavismo gobernante y recordó el presunto fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024, donde Maduro se proclamó vencedor frente a Edmundo González Urrutia de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Según la PUD, el proceso se desarrolla en condiciones que impiden una contienda justa.

Sin embargo, otras figuras de la coalición opositora, como Henrique Capriles y partidos como Un Nuevo Tiempo y Movimiento Por Venezuela, planean participar, considerando el voto como una forma de protesta.

“No salgan, no les obedezcan”, enfatizó Machado en redes sociales, instando a los venezolanos a vaciar las calles y dejar al gobierno en soledad. Que quede claro quién tiene el poder: ustedes“, señaló asimismo Machado.

”Tenemos que mantener viva la oposición democrática“, argumentó Capriles. ”No veo cómo se va a mantener viva la voz del pueblo venezolano si no se expresa“, añadió. ”Pensar que van a propinar una derrota al gobierno por no ir a votar, no ha sucedido; ya lo hicieron y no ha sucedido”, añadió.