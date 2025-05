Otros países suspenden compra de carne de pollo a Brasil

“Es temporal, hasta que se conozca la realidad del problema en Brasil”, explicó Virginia Russi, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Uruguay

México, Chile y Uruguay se han sumado a China, la Unión Europea y Argentina en su decisión de suspender temporalmente las importaciones de pollo de Brasil debido a un brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) detectado en una granja comercial en Montenegro, Rio Grande do Sul, el tercer estado productor de pollo más grande del país.

El brote llevó a Brasil a activar un protocolo de emergencia, que incluye inspecciones de granjas en un radio de 10 kilómetros y una emergencia zoosanitaria de 60 días. Los mercados afectados representan el 26% de las exportaciones avícolas de Brasil en 2024, valoradas en 2.200 millones de dólares estadounidenses, siendo China (10,5%), la UE (7%), México (5%), Chile (3%), Argentina (0,3%) y Uruguay (0,2%) los principales importadores.

Países como Japón, Arabia Saudita y Filipinas limitaron sus restricciones de compra a Montenegro o Rio Grande do Sul, siguiendo los principios de regionalización. Las autoridades brasileñas insistieron en que el consumo de pollo y huevos era seguro, ya que el virus no se propaga por ingestión. Las restricciones representan un desafío para el sector avícola brasileño, particularmente en Rio Grande do Sul, que representa el 15% de la producción nacional.

La suspensión en Uruguay busca prevenir la entrada de la enfermedad, y las autoridades están reforzando las medidas de bioseguridad, como el uso de redes antiaves y la vacunación de los trabajadores avícolas, para frenar su posible propagación.

“Se tomó una suspensión preventiva y momentánea, temporal, hasta que se conozca la realidad del problema en Brasil”, explicó Virginia Russi, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Uruguay. “Después, probablemente existan herramientas para resolver el problema y liberar el mercado para que no haya repercusiones”, añadió.

La funcionaria admitió que el brote podría haberse producido en su país: “Podría haber ocurrido en Uruguay, una zona de aves silvestres que tienen la enfermedad y pueden transmitirla a otras aves susceptibles”, enfatizó.

Este lunes se celebró una reunión entre productores avícolas y autoridades locales para revisar las medidas de bioseguridad y evitar la propagación del virus. A la reunión también asistieron funcionarios del Ministerio de Salud, quienes insistieron en la importancia de vacunar contra la gripe estacional a quienes trabajan en contacto con aves. “Se trata de ver cómo podemos coordinarnos para que todas las personas que trabajan con aves puedan vacunarse contra la gripe estacional y así evitar otras complicaciones en el futuro”, dijo Russi.