Se reporta una caída significativa del desempleo en Paraguay

Fue la tasa de desempleo más baja para un primer trimestre desde que comenzaron las mediciones en 2017

Paraguay ha registrado mejoras significativas en su mercado laboral, con un aumento del empleo formal y el desempleo alcanzando su nivel más bajo para un primer trimestre desde 2017. La población ocupada aumentó a 2,91 millones de personas en el primer trimestre de 2025, lo que representa un aumento con respecto a los 2,87 millones del mismo período de 2024. La tasa de desempleo se redujo al 5,6%, desde el 6,9% de principios de 2024, con 41.106 personas que salieron de esa condición.

En el sector privado, el número de trabajadores aumentó de 1,2 millones a 1,24 millones, especialmente en el sector primario (agricultura, ganadería, caza y pesca), con 13.392 trabajadores más; en el sector secundario (construcción), con casi 15.000 empleados más; y en el sector terciario (servicios), con 29.301 más, específicamente en transporte, almacenamiento, comunicaciones, finanzas, seguros, bienes raíces, electricidad, gas y agua. Además, el número de mujeres empleadas aumentó en 34.257 en comparación con el año anterior.

Asimismo, el mercado laboral paraguayo mostró un aumento de la formalidad, otorgando a más trabajadores prestaciones de seguridad social. Sin embargo, la informalidad laboral se mantuvo alta, afectando a casi el 62% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Paraguay, los trabajadores informales no cotizan al sistema de pensiones y jubilaciones, mientras que los trabajadores por cuenta propia no están inscritos en el Registro Único de Contribuyentes. En las zonas urbanas, la informalidad disminuyó ligeramente, lo que indica cierta mejora, pero aún afecta a más de la mitad de los trabajadores no agrícolas.

Mientras tanto, las caídas previas se revirtieron en las zonas rurales ante la ausencia de políticas estructurales enfocadas en incentivar la formalización mediante medidas fiscales, laborales y de inclusión financiera que pudieran tener un impacto transformador. La informalidad había disminuido a principios de 2024, pero resurgió a finales de año.

Según la Encuesta Permanente Continua de Hogares del INE, se observó una ligera caída en el primer trimestre de 2025, cuando el país contaba con 1.510.471 trabajadores en el sector informal, lo que representó una reducción de 8.559 personas en comparación con el primer trimestre de 2024, cuando se contabilizaron 1.519.029 empleados. Además, el número de trabajadores en zonas rurales parece estar aumentando, pasando de 464.461 en el primer trimestre de 2024 a 480.002 en el primer trimestre de 2025.