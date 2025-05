Gripe aviar: Brasil podría reanudar exportaciones de pollo en 28 días, afirma ministro Fávaro

Si en 28 días no hay más casos, podremos volver a estar libres de gripe aviar, explicó Fávaro

Brasil podría reanudar las exportaciones de carne de pollo en 28 días si no se reportan nuevos casos de influenza aviar, declaró este lunes a la prensa el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro. El funcionario añadió que se implementaron estrictas medidas de contención tras el brote de la semana pasada.

“Lo importante es que bloqueemos y rastreemos todo lo que ha salido de esta granja. Al inutilizar toda esta producción, reducimos considerablemente el riesgo de nuevos casos. De verdad que sí. Una vez hecho esto, se cumple el plazo de 28 días, que es el ciclo de este virus”, declaró Fávaro.

“Si en 28 días no hay más casos, podemos, con tranquilidad y con base científica, comunicar al mercado y a los compradores que volveremos a estar libres de gripe aviar. Brasil está nuevamente libre de gripe aviar”, señaló también.

El viernes pasado, Brasil confirmó el primer caso de virus de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en una granja avícola comercial del estado de Rio Grande do Sul.

El ministro enfatizó además que, incluso con la recuperación del estatus de libre de gripe aviar, la normalización de las exportaciones de carne de pollo debería ocurrir gradualmente. “Esto no significa que todos los mercados se abrirán de inmediato. Mucha gente hará preguntas. Y eso es normal”, admitió, señalando que “28 días es el plazo científico que extingue el riesgo de que un ciclo se perpetúe. Si no hay nuevos casos, podemos afirmar con seguridad que Brasil ha vuelto al estatus de libre de gripe aviar. Ciertamente, quienes restringieron todo Brasil probablemente lo reducirán a Rio Grande do Sul o Montenegro y luego volverán gradualmente a la normalidad”.

Asimismo, Fávaro informó a la prensa que China estaba a punto de volver a comprar carne de pollo de Rio Grande do Sul, tras suspender las importaciones el año pasado debido a un caso de enfermedad de Newcastle en una granja comercial del estado. “China estuvo a punto de volver a comprar a Rio Grande do Sul, porque estaba satisfecha. De hecho, durante la misión del presidente Lula a China la semana pasada, la GACC [agencia aduanera del gobierno chino] manifestó su satisfacción con todos los informes sobre Newcastle y probablemente levantaría las restricciones incluso en Rio Grande do Sul —dijo el ministro—. Desafortunadamente, la restricción ahora se debe a otra razón”.

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el brote de IAAP de la semana pasada fue el primero detectado en el sistema avícola comercial del país. Por otro lado, la agencia explicó que la enfermedad no se transmite por el consumo de carne ni huevos.

”La población brasileña y mundial puede estar tranquila con la seguridad de los productos inspeccionados, y no hay restricciones para su consumo. El riesgo de infección humana por el virus de la influenza aviar es bajo y se presenta principalmente entre cuidadores o profesionales que tienen contacto intenso con aves infectadas (vivas o muertas)”.

Desde el anuncio, China, la Unión Europea (UE) y Argentina suspendieron las importaciones de carne de pollo brasileña, inicialmente por 60 días, independientemente de la zona del país de procedencia, a pesar de que el brote se limitó a una región específica. (Fuente: Agencia Brasil)