Falklands, insuficiencia de viviendas planteado en la última asamblea pública

El legislador MLA Mark Pollard explicó que sin nuevas urbanizaciones y lotes con servicios completos, no se puede pensar en volcar millones en construir viviendas

El tema recurrente de la falta de suficientes viviendas en las Islas Falkland para una población en expansión, atraída por una economía pujante ávida de mano de obra calificada, volvió a surgir durante la última reunión pública celebrada este mes.

Un asistente del público preguntó sobre el tema y qué diferentes tipos de viviendas tenía programado el gobierno, y sobre el particular uno de los miembros electos de la Asamblea Legislativa simplemente respondió que no había fondos presupuestados por parte del gobierno para la construcción de nuevas viviendas, en tanto otro explicó que previo a la construcción se debe contar con lotes urbanos debidamente limitados y con acceso a todos los servicios.

También se coincidió en que en los últimos años se ha construido un número importante de viviendas, tanto por el gobierno como con el sector privado, al igual que en combinación con el Ministerio de Defensa británico en predios que le pertenecen ubicados en la capital Stanley.

En la asamblea publica también se manejó la idea de construir apartamentos o bloques de viviendas adosadas como soluciones posibles (algo común cuando el proceso de la revolución industrial en el Reino Unido), por oposición al clásico lote de una vivienda con jardín y pequeña huerta, tan común tradicionalmente en las Islas.

Sobre el particular el legislador MLA Mark Pollard dijo que en efecto no estaban en contra de los jardines pero que sí se había considerado la posibilidad de una línea de viviendas adosadas, aunque su par MLA Roger Spink, celoso guardián de los dineros públicos, afirmó que el presupuesto no contemplaba fondos para la construcción de nuevas propiedades.

Empero inmediatamente se explicó que los fondos existentes sí habían sido designados para su inversión en la urbanización de lotes con todos los servicios en Sapper Hill, antiguo cuartel al sur de la capital Stanley, sede original del cuerpo de zapadores.

MLA Pollard luego detalló que aún faltaba ver el diseño final de la urbanización de los lotes en Sapper Hill, pero “tengan la seguridad que los fondos para su desarrollo existen y están esperando…e igualmente si son más fondos necesarios, o no, para la construcción de viviendas, resultaba muy temprano para determinar”.

Agregó que lo más seguro era que esa decisión correspondería a la nueva legislatura, --tras la elección de noviembre--. Cuando se le insistió por qué no se habían contemplados fondos para la construcción de viviendas, un área de preocupación para los residentes de Stanley desde hace años, el legislador respondió, “al momento carecemos de los terrenos, lotes con servicios, donde volcar fondos, Podríamos colocar millones en la construcción de viviendas, pero no hay donde construirlas al momento, por ahora.”

De todos modos MLA Pollard resaltó que durante sus varios años como legislador electo se han construido muchas viviendas, “hemos desarrollado el ex potrero de los Bennet, hemos finalizado los accesos y diseño de principales vías en Sapper Hill y junto al Ministerio de Defensa británico implementamos un contrato para la construcción de viviendas, que no es poca cosa”.

Más precisamente sobre el desarrollo y urbanización de Sapper Hill, MLA Pollard explicó que se está a la búsqueda de nuevas formas de poder entregar viviendas, (soluciones habitacionales), incluyendo al sector privado, “quienes en años recientes han participado activamente y entregado al mercado viviendas nuevas”.

Finalmente dijo que siempre se han considerado diferentes iniciativas para alentar al sector privado a desarrollar aún más esa actividad…”pero siempre hay barreras, escollos para la construcción y se trata de ubicarlos y removerlos”. (Fuente Penguin News)