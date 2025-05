Crisis de combustible en Bolivia exige soluciones urgentes

A menos que se ofrezcan soluciones rápidas, se prevé que la crisis empeore rápidamente

Este jueves se reportó una grave escasez de combustible en La Paz, Bolivia, lo que provocó una reducción de al menos un 20% en el transporte público y largas colas en gasolineras, con camiones esperando más de 20 horas para repostar, especialmente diésel, lo que generó congestiones en zonas como Obrajes y San Pedro.

La crisis, que se extiende desde septiembre de 2024, ha generado amenazas de protestas a nivel nacional a partir del próximo lunes si no se ofrecen soluciones. La empresa estatal YPFB prometió aumentar los envíos de gasolina y diésel. “Vamos a despachar 1.900 metros cúbicos de gasolina y alrededor de 1.700 metros cúbicos de diésel. Todo esto se destinará a nuestros diferentes clientes, la mayoría estaciones de servicio de la ciudad y provincias”, explicó el gerente de Marketing de YPFB, Álvaro Tumiri.

El gobierno atribuye la crisis de combustible a la falta de divisas para las importaciones, lo que agrava los problemas económicos.

Además, cientos de mineros de oro protestaron en La Paz exigiendo soluciones a la escasez de combustible y dólares, que persiste desde febrero de 2023, junto con el aumento del precio de los productos básicos. Mineros y comerciantes también exigieron el reconocimiento de los sistemas cooperativos y la acción gubernamental para abordar la inflación, que alcanzó el 5,95 % durante el primer cuatrimestre de 2025, a pesar de una ligera disminución en abril.

”Me atrevo a decir que debe haber un detrimento del 20% (en el transporte público) porque la distribución no es normal. Tenemos diferentes surtidores que en este momento están secos; no tienen ni el porcentaje mínimo para poder distribuir, excepto la estación de servicio Uruguay, pero no es suficiente”, declaró Limbert Tancara, de la Asociación de Transporte Libre (ATL), a medios locales.

“Más allá de que se implemente una solución en este momento, la molestia, el daño, ya existe”, añadió. “Lamentablemente, nuestro transporte pesado, nuestras flotas y el transporte urbano se están viendo gravemente perjudicados”, explicó. “Ya no hay credibilidad, ya no se puede trabajar”, señaló.

En el escenario actual, Tancara teme que solo el 60% de las unidades de transporte público estén disponibles, mientras que el resto hará fila para repostar.

“La escasez de combustible es insostenible. Si el Gobierno no soluciona el problema del combustible, nos veremos obligados a movilizarnos a nivel nacional a partir del lunes”, declaró a la ANF Domingo Ramos, del sector transporte.