Fitch eleva calificación de Argentina en un nivel

La desinflación bajo La Libertad Avanza “ya superó nuestras expectativas previas”, subrayó Fitch

Fitch Ratings elevó la calificación de la deuda a largo plazo en moneda extranjera de Argentina de CCC a CCC+, citando la rápida recuperación económica bajo la presidencia de Javier Milei. Entre los principales factores, Fitch resaltó el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 20.000 millones, con un desembolso inicial de US$ 12.000 millones que eleva las reservas a US$ 38.000 millones, además de la liberalización del mercado cambiario en una banda de AR$ 1.000/AR$ 1.400 por dólar estadounidense.

Asimismo, la agencia observó avances en la desinflación y la reactivación del crédito, por encima de las expectativas. Sin embargo, persisten desafíos, como la incertidumbre sobre la acumulación de reservas y el costoso acceso a los mercados externos.

Las próximas elecciones parlamentarias de 2025 se consideran una prueba crítica para las reformas de Milei, que podrían afectar las reservas y la estabilidad del mercado. “La mejora de la calificación de Argentina refleja el lanzamiento de un nuevo programa del FMI y una importante liberalización del mercado cambiario, lo que ha reforzado la liquidez externa y la durabilidad del programa de estabilización económica del presidente Javier Milei”, destacó Fitch.

Además, señaló que la desinflación bajo La Libertad Avanza “ya superó nuestras expectativas previas y debería recibir un impulso adicional gracias a estos cambios de política”.

“Las autoridades desmantelaron los controles cambiarios, preservando solo una parte para descomprimir la demanda pendiente de divisas, y señalaron que no tienen intención de comprar divisas dentro de la banda, lo que refleja su preferencia por una moneda fuerte como ancla para la desinflación”, mencionó Fitch.

“La acumulación de reservas no está asegurada bajo el nuevo régimen cambiario, debido a la preferencia de las autoridades por una moneda fuerte, mientras que el acceso a los mercados externos sigue siendo prohibitivamente costoso”, añadió.

“Es probable que las elecciones intermedias de octubre sean un factor determinante de la dinámica de las reservas internacionales y el acceso a los mercados, ya que representan una prueba crucial del apoyo al programa económico de Milei, así como una fuente de posible volatilidad durante la campaña”, enfatizó.

“La economía argentina está logrando una rápida recuperación, impulsada por la desinflación, que está aumentando los ingresos reales, y la reactivación de la intermediación crediticia tras un largo período de desplazamiento del endeudamiento público”, concluyó Fitch.