Lula anuncia importantes inversiones chinas en infraestructura

Lula hizo estas declaraciones en un Foro Empresarial Sino-Brasileño en Beijing

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este lunes que inversores chinos destinarán unos 27.000 millones de reales (4.690 millones de dólares estadounidenses al tipo de cambio actual) a infraestructura y otros proyectos de desarrollo en el país sudamericano. Realizó estas declaraciones durante su participación en el Foro Empresarial Brasil-China en Pekín. Las inversiones también abarcarán las áreas de educación y tecnología.

Según el Palácio do Planalto, las recientes reuniones de Lula contribuirán a ampliar aún más las inversiones chinas en Brasil. Los nuevos acuerdos prevén inversiones de 1.000 millones de dólares estadounidenses en la producción de combustible de aviación renovable (SAF) a partir de caña de azúcar y la creación de un Centro de Investigación y Desarrollo (P&D) en el área de energías renovables.

En su discurso de clausura del foro, Lula enfatizó que el vínculo entre Brasil y China no es una “relación común”, sino la de “dos países comprometidos con la solución del problema del empobrecimiento que ha marcado la vida de ambos” durante mucho tiempo. «Es notable que China haya sacado de la pobreza a 800 millones de personas en 40 años. Así como es notable que Brasil, en tan solo 10 años, haya sacado de la pobreza a 54 millones de personas en mi país“, declaró Lula.

En opinión de Lula, estos hechos son consecuencia de la inclusión de una parte significativa de la población en la economía de estos países. Brasil y China son ”socios estratégicos y actores incontrolables“ en el contexto geopolítico actual, en medio del ”resurgimiento de tendencias proteccionistas“, afirmó.

”Estamos comprometidos con la reducción de las barreras comerciales y queremos una mayor integración“, añadió. Ambos países aún tienen el reto de ampliar el intercambio turístico, y para ello se planean nuevas conexiones aéreas entre ambos países.

El presidente brasileño recordó que, en noviembre del año pasado, durante una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, se establecieron sinergias entre los proyectos de desarrollo de ambos países. ”Hoy estamos cosechando los primeros frutos de este trabajo“, enfatizó.

”El Centro Virtual de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial, fruto de la colaboración entre Dataprev y Huawei, será esencial para el desarrollo de aplicaciones en agricultura, salud, seguridad pública y movilidad. La colaboración de Telebras con Spacesail ampliará la oferta de satélites de órbita baja y acercará internet a más brasileños, especialmente a quienes viven en zonas más remotas“, señaló Lula.

Asimissmo, el mandatario mencionó ocho acuerdos que prevén la transferencia de tecnología en la producción de medicamentos, principios activos farmacéuticos, vacunas y equipos médicos. Además, destacó la cooperación entre Senai Cimatec y Windey, que dará como resultado la instalación de un Centro de Investigación y Desarrollo para energía solar y eólica y sistemas de suministro.

”La experiencia de China en la refinación de minerales críticos contribuirá a la valorización de la producción en nuestro territorio, incluyendo la transferencia de tecnología en los ciclos de ensamblaje de baterías eléctricas. Contamos con abundantes reservas de tierras raras, litio, niobio, cobalto, cobre, grafito, uranio y titanio“, afirmó Lula.

Lula también habló sobre el Corredor Ferroviario Este-Oeste, que será ”una iniciativa fundamental para la logística brasileña y una de las más transformadoras para garantizar la seguridad alimentaria mundial“.

”Conectar los océanos Atlántico y Pacífico, a través de cinco rutas de integración, facilitará el comercio y traerá mayor desarrollo al interior del continente sudamericano. Las rutas bioceánicas reducirán la distancia entre Brasil y China en aproximadamente 10.000 kilómetros“, añadió. Los avances tecnológicos exigirán profesionales especializados, recordó Lula. ”Es importante recordar que las personas no serán competitivas en el mundo tecnológico, en el mundo digital, si no invierten en educación; si no invierten en ingeniería y matemáticas. El ideal para Brasil no es exportar [solo] soja. Es exportar inteligencia y conocimiento“, subrayó.

Por lo tanto, ”tenemos que invertir en educación, como lo hicieron los chinos. Pregúntenles a los chinos cuántos millones de ingenieros han formado en los últimos años. Esa es la revolución tecnológica con la que los chinos se presentan al mundo“, insistió Lula.

Para quienes afirman que Brasil solo exporta materias primas y mineral de hierro, Lula afirmó que esas ventas, si bien positivas, se debían a la falta de inversión en educación. ”Brasil debe agradecer a Dios por exportar la agroindustria, porque la gente también necesita saber cuánta tecnología hay hoy en día en un gramo de soja. Y cuánta ingeniería genética hay en un kilo de carne, de res, de cerdo o en un saco de mijo“, argumentó.

”Tenemos que exportar la agroindustria y usar este dinero que entra para invertir en educación, para que podamos ser competitivos con China en la producción de autos eléctricos, en la producción de baterías, en la construcción de inteligencia artificial. Nadie nos va a agradecer a los brasileños por eso”, concluyó Lula. (Fuente: Agencia Brasil)