Falklands y la acuicultura, “consulta tendría que ser oportunidad para mejor informar”

Michael Poole, ha habido agresión y personalización a comentarios, por parte del lobby contrario a la acuicultura que no han sido conducentes para una discusión civilizada

El ex legislador electo, becario de Chevening y actualmente vinculado a la industria de la pesca en las Islas Falkland, Michael Poole, en carta abierta al semanario Penguin News, trata de imponer cierta calma a un polémico, agitado, cuando no encendido, debate en torno al potencial del desarrollo de una industria de acuicultura en las Islas.

“En a la anunciada y esperada consulta sobre el potencial para una industria de acuicultura en las Islas Falkland, hay un número de personas apasionadas, muchas de las cuales respeto ampliamente, pero que también estoy al tanto nunca serán convencidos que la acuicultura es una industria para nosotros aquí en las Islas.

Lo entiendo, y sus puntos de vista precisan ser escuchados. Sin embargo me preocupa que exista el riesgo que aquellos quienes ya han realizado sus propias investigaciones, y se han mentalizado, corren el riesgo de ahogar a quienes quieran entender las cosas algo mejor durante la programada información compartida y proceso de consulta, organizados por parte del gobierno de las Falklands, FIG. Sospecho que hay gente quienes están genuinamente esperando poder utilizar el proceso de consulta como una oportunidad para informarse mejor previo a expresar su punto de vista. Espero se les brinde la oportunidad de hacer eso, tal cual es la intención de FIG.

Me permito elevar este punto pues han habido algunas veces, y espero la gente no descarten mis palabras como mera hipérbola, que he sentido alguna amenaza física por el mero hecho de sugerir en ciertos círculos que tengo mente abierta en el tema en tanto aguardamos por más información.

Por cierto ha habido agresión y personalización a comentarios de algunos, por parte del lobby contrario a la acuicultura los cuales no han sido conducentes para una discusión abierta, razonada y civilizada. No estoy solo en haber experimentado esta experiencia.

El debate público no ha sido ayudado por el enfoque gubernamental desgraciadamente desorganizado hacia el tema por lo menos hasta ahora, y de medios de comunicación en ocasiones partidistas (simpatizantes)

El FIG ha comprometido a un número de experimentados consultores, y espero se les brinda la oportunidad de presentar adecuadamente lo que entienden son los hechos de dicha industria, sospecho que sus visiones del escenario serán con distintos matices y complejas, con un abanico de aparentes beneficios a las comunidades en diferentes jurisdicciones, y un panorama claro del impacto medioambiental y riesgos que vienen con el montaje de una tal industria.

Para descartar por completo como perjudiciales cualquiera de los puntos positivos sostenidos por el lobby anti acuicultura, igualmente lo serian como perjudiciales denegar cualquiera de los puntos negativos del lobby en favor de la industria.

El mundo es bastante más complejo que eso, y espero que el discurso público en el asunto en los meses por delante reconozca ese equilibrio. Al final de ese largamente esperado y apropiado proceso, estaremos entonces todos libres para expresar nuestros puntos de vista como corresponde.