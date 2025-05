Chile: La imagen de Boric se desploma y la de Matthei se dispara

En caso de segunda vuelta, Matthei se impondría a cualquier posible rival

La desaprobación del presidente chileno Gabriel Boric Font se ha desplomado al 70%, igualando los máximos históricos de enero de 2023 y mayo de 2024, mientras que su aprobación se situó en el 27%, según la última encuesta de Cadem Plaza Pública publicada en Santiago este fin de semana.

En cuanto a las elecciones de este año, el estudio reveló que Evelyn Matthei lidera la intención de voto con un 20%, seguida de José Antonio Kast (14%) y Carolina Tohá (12%), con Johannes Kaiser y Gonzalo Winter empatados con un 6%. En caso de segunda vuelta, se proyecta que Matthei gane contra todos los oponentes:

La desaprobación del 70% de Boric también se logró tras el asesinato de tres carabineros en Cañete en 2024 y la controversia sobre los indultos a finales de 2022 y principios de 2023. Su índice de aprobación cayó cuatro puntos, del 31% al 27%.

La encuesta, realizada telefónicamente con 705 participantes de 192 comunidades (90% urbanas, 10% rurales), también indicó que el 1% no estaba seguro o no respondió, y el 2% no aprobó ni desaprobó la gestión de Boric.

Estos resultados se publicaron pocos días después de la Encuesta de Opinión Pública N° 93 del Centro de Estudios Públicos (CEP) la semana pasada, que mostró que Matthei tenía el 15% de la intención de voto, seguido del 11% de Kast.

El estudio también reveló que Boric tenía un 66% de desaprobación, el nivel más bajo desde el inicio de su gobierno.

Por otro lado, el 42% de los entrevistados cree que la Comisión de Paz que busca resolver el conflicto mapuche en la macrozona sur del país aportará poco o nada, el 32% cree que ayudará mucho y el 25% piensa que aportará algo.