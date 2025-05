Orsi discrepa con Pepe Mujica sobre rol de PIT-CNT durante gobierno anterior

Orsi también insistió en la necesidad de llegar a un acuerdo sobre el proyecto de agua potable Neptuno

El presidente uruguayo Yamandú Orsi discrepó este miércoles con las declaraciones del expresidente José Pepe Mujica sobre la central sindical PIT-CNT durante un evento del 1 de mayo, señalando que trató temas más importantes con su exmentor. También consideró necesario tomar nota del enfoque de la agrupación sindical, en particular respecto a las próximas negociaciones del consejo salarial.

“No comparto” lo que dijo Mujica, enfatizó Orsi. Respecto a la manifestación del PIT-CNT por el Día del Trabajo, Orsi señaló que había “algunas visiones que no había tenido en cuenta”, lo cual sería útil ahora que se aproxima el inicio de la negociación salarial.

Asimismo, el jefe de Estado abordó el Proyecto Neptuno, que se negociará hasta llegar a un acuerdo. Orsi también destacó la importancia de asegurar el agua potable sin incurrir en multas ni demandas.

“Hemos firmado un compromiso con recursos y obras, y estamos viendo si las obras pueden ser otras”, añadió. “Hay que hacerlas porque el agua potable no es algo con lo que se pueda jugar”, añadió el mandatario, quien señaló que, a día de hoy, no hay problemas de sequía, pero “no podemos detenernos ni un instante, porque la conversación gira en torno a cómo continuamos, no a cómo paramos”.

La iniciativa de infraestructura hídrica busca abastecer el 30% del agua potable de Montevideo mediante la construcción de una planta de tratamiento, una estación de bombeo y una tubería de 80 km en Arazatí, que se abastecerá del Río de la Plata.

Propuesta en 2020 para abordar una grave sequía (2020-2023), busca garantizar la seguridad hídrica, pero enfrenta oposición por su privatización parcial, lo que podría violar los derechos constitucionales de agua de Uruguay. Los críticos citan riesgos ambientales (cianobacterias, contaminación de acuíferos) y altos costos. Ante esta situación, Orsi ha suspendido el proyecto durante 90 días para renegociarlo, buscando un equilibrio entre las necesidades de agua y la resistencia pública y legal.

Alternativas como el embalse de Casupá son las preferidas por quienes abogan por la gestión pública del agua.