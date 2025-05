Duarte Frutos celebra el ajuste tarifario de Milei en Yacyretá

Duarte Frutos destacó que estos fondos fueron cruciales para financiar obras, hospitales, becas universitarias y programas sociales

El expresidente paraguayo y director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, afirmó que el decreto del mandatario argentino Javier Milei, que ajusta la tarifa energética de US$ 17 a US$ 28 por megavatio-hora (MWh), fue la decisión correcta e insistió en que la medida no viola ningún tratado.

Antes bien, establece un cargo efectivo por el consumo de energía que será pagado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Sociedad Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) de su país.

“De cumplirse esto, la facturación anual de Yacyretá sería del orden de los US$ 570 millones. Si la dividimos en dos, la margen derecha tendría alrededor de US$ 270 millones anuales”, afirmó Duarte Frutos, quien destacó que estos fondos son cruciales para financiar obras, hospitales, becas universitarias y programas sociales.

Sin embargo, discrepó con la decisión del presidente Santiago Peña de incorporar las becas de Yacyretá a un programa nacional, considerándola un error.

En respuesta a las críticas que calificaban el acuerdo de “traición”, Duarte Frutos las desestimó, calificándolas de motivaciones políticas. “Hay un interés político en presentar esto como una traición, y hay desconocimiento de los intereses nacionales. Cuando los políticos o los técnicos empiezan a perder la objetividad, se convierten en vulgares comediantes”, señaló. “Este es un acuerdo que viene a solucionar muchas cosas y que tiene un plazo de 5 años hasta que se aborde nuevamente el Anexo C”, explicó.

También defendió el nombramiento de Miguel María Olmedo en la Junta Directiva de Yacyretá, afirmando que la presencia de un médico en la entidad no es inapropiada. “La presencia de un médico en la Junta Directiva de Yacyretá no constituye una aberración. Es cierto, dependerá de la voluntad del designado”, sostuvo.

Asimismo, Duarte Frutos enfatizó que Yacyretá e Itaipú no deben considerarse únicamente como productores de energía, sino como instituciones que contribuyen al desarrollo nacional en materia de salud y educación.

La medida de Milei se alinea con el Tratado de Yacyretá de 1973, reforzando la igualdad de derechos energéticos y la copropiedad entre ambas naciones. Permite la extracción coordinada de energía y la compensación económica por la energía no utilizada. El director de Yacyretá en Paraguay, Luis Benítez, celebró el aumento de tarifas, destacando su papel para abordar los desafíos financieros, estabilizar los presupuestos y apoyar proyectos como Aña Cuá.

“La Entidad Binacional Yacyretá valora este paso como parte del proceso de cooperación técnica y energética entre Paraguay y Argentina, reafirmando su compromiso de seguir trabajando en favor de la integración regional, el desarrollo sostenible y el beneficio mutuo de ambos países”, declaró la EBY en un comunicado.