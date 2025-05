Reportan crecimiento en comercio exterior uruguayo

Mientras tanto, el INE de Uruguay mostró una ligera disminución de la inflación

El comercio exterior uruguayo mostró crecimiento en abril de 2025, con un aumento del 4% en las exportaciones en comparación con el mismo período del año anterior, según un estudio de Uruguay XXI publicado este lunes en Montevideo. Las ventas al exterior del mes alcanzaron los US$ 1.033 millones, mientras que las exportaciones acumuladas de enero a abril ascendieron a US$ 3.920 millones, lo que también representa un aumento interanual del 4%.

La carne se mantuvo como el principal sector de exportación (US$ 226 millones), seguida de la celulosa (US$ 187 millones), los lácteos (US$ 64 millones), el concentrado de bebidas (US$ 63 millones) y el trigo (US$ 51 millones).

Cinco mercados representaron el 72% de las exportaciones totales: 1. Brasil (19%, US$ 196 millones); 2. China (18%, US$ 186 millones); 3. Estados Unidos (16%, US$ 165 millones); 4. Unión Europea (15%, US$ 155 millones); y 5. Argentina (4%, US$ 41 millones).

En 2024, las exportaciones de servicios representaron el 30% de las ventas externas totales de Uruguay, totalizando US$ 6.948 millones. Los servicios no tradicionales (software, logística, turismo médico, consultoría) representaron el 55% de las exportaciones de servicios (US$ 3.873 millones), mientras que los servicios tradicionales (transporte, turismo) representaron el 45% (US$ 3.075 millones).

Si bien Uruguay sigue dependiendo de exportaciones tradicionales como la carne y la celulosa, la creciente importancia de los servicios tecnológicos está transformando el modelo exportador del país, aunque se necesita mayor inversión en innovación y diversificación de mercados para consolidar al país como proveedor de servicios.

Mientras tanto, la inflación en abril disminuyó levemente a 5,36% desde 5,67% el mes anterior, con una variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) de 0,32%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este lunes.

Los sectores con mayor impacto fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (subieron un 0,78%, impulsados por aumentos en carnes como la nalga +3,57%, la carne de ovino +9,49% y la de pollo +3,51–3,98%, así como en lácteos/huevos +1,30%, verduras como pimientos +45,93% y tomates +43,06%, pero disminuyeron en la carne de cerdo -2,55%, limones -14,51% y lechuga -28,47%), ropa y calzado (subieron un 2,30% debido a la demanda de la temporada de otoño-invierno, con ropa de mujer +4,69% y calzado +3,07%), y transporte (bajaron un 0,27%, con menores precios del diésel -1,47% y de los billetes de avión -2,49%). Otros cambios incluyen un aumento del 0,27 % en restaurantes y alojamiento (restaurantes +0,54 %, hoteles -6,74 %) y un aumento del 0,36 % en seguros y servicios financieros (por ejemplo, seguro del automotor +0,60 %).