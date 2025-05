Carney le dice a Trump que Canadá no está en venta

Algunos lugares como el Palacio de Buckingham simplemente no están en venta, le dijo Carney a Trump. “Nunca digas nunca”, respondió el líder republicano

El primer ministro canadiense, Mark Carney, se reunió este martes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington para abordar las relaciones bilaterales en medio de una guerra comercial desatada por los aranceles. Carney le aseguró firmemente a Trump que su país “no está en venta”, pero el líder republicano respondió que era más prudente no decir “nunca jamás”. Insistió en que la adhesión de Canadá a la Unión como su estado número 51 sería una “matrimonio maravilloso” con beneficios como impuestos más bajos y protección militar para los canadienses.

La reunión se mantuvo en gran parte cordial, con Trump elogiando a Carney y enfatizando la amistad entre ambas naciones. Sin embargo, Trump insistió en que los aranceles estadounidenses continuarían, alegando que Washington subsidiaba 200 mil millones de dólares anuales a Ottawa. Carney enfatizó la soberanía de Canadá y su interés en la cooperación, mientras que Canadá ha tomado represalias con aranceles a 30 mil millones de dólares en productos estadounidenses. El republicano lleva meses insistiendo en que Canadá debería unirse a Estados Unidos como su 51.º estado, algo que Carney, ganador de las recientes elecciones canadienses, ha descartado categóricamente.

“Como saben por el mercado inmobiliario, hay lugares que nunca están a la venta. Ahora mismo estamos en uno de ellos. Y el Palacio de Buckingham, que también visitaron”, explicó el primer ministro canadiense. “Es cierto”, respondió Trump, insistiendo en que su país no necesita automóviles ni petróleo canadienses. “Queremos fabricar coches; tenemos una enorme abundancia de energía, más que cualquier otro país”, subrayó el líder republicano.

“Se necesitan dos para bailar el tango”, señaló Trump, quien añadió que Carney no tenía nada que ofrecer para que relajara los aranceles. “Así son las cosas”, añadió, subrayando cómo la supresión de la frontera entre ambos países se traduciría en beneficios fiscales para los consumidores canadienses. “No necesitamos sus autos, no necesitamos su energía, no necesitamos su madera, no necesitamos nada de lo que tengan, salvo su amistad, que ojalá siempre mantengamos. Ellos, en cambio, ¡necesitan TODO de nosotros!”, continuó Trump, quien se había referido repetidamente al predecesor de Carney, Justin Trudeau, como “Gobernador”.

“Cuando ves esa hermosa formación [en un mapa] cuando está junta —soy una persona muy artística—, pero cuando la vi, dije: 'Así es como debía ser'”, dijo Trump, admitiendo también que no discutiría estas opciones con nadie que no estuviera interesado.