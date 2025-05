Más de 2 millones de personas llenan la playa de Copacabana para ver a Lady Gaga en Río

El evento de Lady Gaga superó ampliamente los 1,6 millones que fueron a ver a Madonna el año pasado

El histórico concierto gratuito de Lady Gaga en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, celebrado el sábado por la noche y la madrugada del domingo, atrajo a cerca de 2,1 millones de asistentes, superando el récord anterior establecido por Madonna en 2024 (1,6 millones de personas). El espectáculo había sido muy esperado, especialmente desde su última actuación en Brasil en 2012.

“Nada me preparó para lo que sentí durante el concierto de anoche: el orgullo y la alegría absolutos que sentí al cantar para el pueblo brasileño. Ver el multidão durante mi primer concierto fue un golpe muy duro para mí”, escribió la cantante el domingo.

La estimación inicial del Ayuntamiento de Río era que se repetiría la asistencia de 1,6 millones de personas, pero los organizadores se sorprendieron por la afluencia de público. Lady Gaga tenía previsto regresar a Río en 2017, pero tuvo que cancelarlo debido a problemas de salud (fibromialgia). A lo largo de la playa de Copacabana, se instalaron 16 torres con pantallas de nueve metros de alto por cinco de largo, lo que permitió al público seguir la presentación. El espectáculo gratuito fue patrocinado por empresas privadas con el apoyo del gobierno estatal y la municipalidad de Río de Janeiro. Según el Ayuntamiento, el evento dejó unos R$ 600 (US$ 104,85 millones) para Río en gastos de hotelería, restauración y transporte.

“Es un honor para mí estar aquí con ustedes esta noche. Mi corazón rebosa de alegría. Me siento afortunada, orgullosa y profundamente agradecida. Esta noche, estamos haciendo historia. Pero nadie hace historia hoy. Sin todos ustedes, la increíble gente de Brasil, no habría vivido este momento. Gracias por hacer historia conmigo. La gente de Brasil es la razón por la que puedo brillar. Son tan vibrantes y hermosos como el sol y el agua que se eleva sobre el océano, aquí mismo en la playa de Copacabana”, dijo Lady Gaga.

“Pero, entre todas las cosas por las que podría agradecerte, la que más me conmueve es esta: me esperaste, me esperaste durante más de diez años. Quizás te preguntes por qué tardé tanto en volver. La verdad es que estaba sanando. Me estaba fortaleciendo. Pero, mientras sanaba, algo más fuerte sucedía: seguiste ahí, apoyándome, seguiste pidiéndome que volviera cuando estuviera lista. ¡Brasil, estoy lista!” —añadió.

“¡Te amo! Te agradezco tu espera. Te agradezco que me hayas recibido con tanta amabilidad y brazos abiertos. Hoy por la noche, quiero ayudarte. Quiero que el mundo vea lo grande que es tu corazón y que se inspire en tu espíritu” —continuó.

“Así que, esta noche, voy a darlo todo. Hagamos que este sea el espectáculo más increíble que jamás hayamos compartido. Hagamos que cada segundo de espera valga la pena. Los amé hace diez años. Y los amo esta noche. Gracias, Brasil. ¡Los amaré por siempre!”, ijo a sus fans.

Según las autoridades locales, 795 personas necesitaron atención médica durante el espectáculo de Lady Gaga entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo en los puestos de salud instalados por la Secretaría Municipal de Salud en la Avenida Atlântica, playa de Copacabana. Se desplegaron 110 profesionales sanitarios, entre médicos, enfermeras y 30 ambulancias. Del total de pacientes, 73 requirieron atención más compleja y fueron trasladados a hospitales o centros regionales de emergencia.

El Cuerpo de Bomberos realizó 330 operaciones de rescate de bañistas durante todo el sábado en Copacabana, en comparación con los 30 ahogamientos registrados durante el espectáculo de Madonna. Cerca de media docena de personas fueron arrestadas por los 3.300 efectivos policiales, quienes incautaron 251 objetos punzantes. Otros fueron detenidos por robo. Además, la Policía Civil afirmó que se evitó un ataque con explosivos improvisados. Tras el evento, los equipos de limpieza recogieron 392 toneladas de basura. (Fuente: Agencia Brasil)