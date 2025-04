Sin consenso total en reunión de ministros de Exteriores del BRICS en Río

“Quisiera destacar el firme rechazo de todos al resurgimiento del proteccionismo comercial”, declaró Vieira

La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del BRICS, celebrada el lunes y el martes en Río de Janeiro, concluyó sin una declaración conjunta, ya que las discusiones sobre la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no lograron consenso. Si bien el canciller brasileño, Mauro Vieira, enfatizó que las diferencias no eran desacuerdos absolutos, Egipto y Etiopía se opusieron a la propuesta de otorgar asientos permanentes a países en desarrollo como Brasil e India.

Además, las discusiones abordaron la postura del bloque BRICS ante las tensiones comerciales globales, en particular respecto a los aranceles estadounidenses introducidos durante la presidencia de Donald Trump, sobre los cuales no se alcanzó un acuerdo. Sin embargo, Vieira señaló que todos se opusieron a la guerra arancelaria global. “Quiero destacar el firme rechazo de todos al resurgimiento del proteccionismo comercial y al uso de medidas no arancelarias con pretextos ambientales. La reforma de la OMC [Organización Mundial del Comercio] y la plena reanudación de su órgano de solución de diferencias son esenciales, en opinión de todos”, afirmó.

Consultado sobre si la disputa arancelaria entre China y Estados Unidos podría beneficiar a Brasil, el canciller prefirió destacar la postura del país respecto a los estándares globales. “Brasil y China tienen una relación muy importante. Tenemos 200 años de relaciones con otros países, como Argentina. Brasil es un actor global. Siempre buscamos relaciones basadas en el derecho internacional y el respeto a las normas. Y eso es lo que seguiremos haciendo. Siempre dispuestos a dialogar con todos”, añadió.

El documento final de la reunión en Río de Janeiro fue firmado únicamente por la presidencia brasileña del BRICS. “Decidimos hacer una declaración presidencial, como suele ocurrir en muchas reuniones, precisamente para dejar vía libre para que negociemos con mucho cuidado y precisión una declaración que tendrá lugar en julio, con motivo de la reunión de jefes de Estado”, explicó Vieira. El canciller brasileño destacó que la reunión en Río de Janeiro se caracterizó por un sólido compromiso político y la búsqueda de una agenda de soluciones para los BRICS y el Sur Global, especialmente en el año en que Brasil acoge la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30).

Bolivia, que participó por primera vez como miembro asociado del bloque, enfatizó la urgencia del multilateralismo para abordar diversas crisis globales y condenó las acciones coercitivas unilaterales. Para fortalecer a los BRICS, Bolivia definió cinco prioridades clave: reducir las desigualdades, crear un banco de medicamentos, promover una transición energética justa, fortalecer la cooperación financiera Sur-Sur y acelerar la integración de las naciones vinculadas al NBD.

Durante el encuentro, Indonesia fue recibida como miembro de pleno derecho del BRICS, mientras que Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Nigeria, Malasia, Tailandia, Uganda y Uzbekistán se unieron oficialmente al BRICS como países socios a partir del 1 de enero de 2025.

Además, los ministros de Asuntos Exteriores destacaron que un mundo multipolar ofrece a los Mercados Emergentes y Países en Desarrollo (MEPD) más oportunidades para una globalización económica inclusiva y equitativa. Coincidieron en que, en un contexto de cambio global, la estrecha cooperación entre los países en desarrollo es esencial para fomentar el diálogo y unas relaciones mutuamente beneficiosas. Asimismo, destacaron el papel crucial del Sur Global en la construcción de un orden mundial más justo y equilibrado, especialmente en respuesta a importantes desafíos globales como las tensiones geopolíticas, la desaceleración económica, el proteccionismo, los avances tecnológicos y las crisis migratorias.

También solicitaron apoyo internacional para ayudar a la Autoridad Palestina a implementar reformas que impulsen la independencia y la soberanía palestinas, así como a reconstruir la infraestructura civil. Hicieron hincapié en la oposición al desplazamiento forzado de palestinos y condenaron la expansión de los asentamientos en la Cisjordania ocupada, reafirmando que tales acciones violan el derecho internacional. Además, expresaron su firme apoyo a la UNRWA y a las iniciativas de ayuda humanitaria, reconociendo las recientes medidas legales que enfatizan la obligación de Israel de brindar asistencia en Gaza. Los ministros reiteraron su compromiso con una solución pacífica de dos Estados, de conformidad con el derecho internacional, y expresaron su deseo de que se celebre una conferencia de paz de alto nivel en junio de 2025.