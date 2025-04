Milei regresa a Buenos Aires tras almorzar con Meloni

En los funerales del Papa, Milei almorzó con Meloni pero casi no tuvo contacto con ningún otro líder mundial excepto Macron

Durante su estadía en Roma por los funerales del Papa Francisco, el presidente argentino Javier Milei almorzó con la primera ministra italiana Giorgia Meloni e interactuó brevemente con otros mandatarios como el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte, pero no tuvo contacto directo con el presidente estadounidense Donald Trump, quien tenía otras prioridades, como conversar con el ucraniano Volodymyr Zelensky.

No han trascendido los temas tratados durante el encuentro entre Milei y Meloni. Sin embargo, compartieron un abrazo simbólico en público. Al líder libertario se le concedió un asiento en primera fila durante la ceremonia como representante del país natal del difunto pontífice.

Milei también se refirió a sus críticas pasadas al Papa Francisco, señalando que se había disculpado debidamente. “Le pedí perdón cuando lo vi por primera vez. No tenía ni idea de lo que implicaba ser el líder de una comunidad. Tenga en cuenta que, filosóficamente, soy un anarcocapitalista. Esas figuras en mi cabeza no estaban ahí, no existían”, explicó Milei. Según el Presidente, el Papa respondió: “No te emociones, son errores de juventud”.

La comitiva de Milei estuvo integrada por la secretaria de la Presidencia y hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano) y el secretario de Culto, Nahuel Sotelo.

A su regreso a Buenos Aires, Milei entregó la Orden de Mayo al economista anarcocapitalista español Jesús Huerta de Soto. La ceremonia en la Casa Rosada siguió a una serie de compromisos conjuntos.

“El profesor Jesús Huerta de Soto es el anarcocapitalista más importante del mundo. De hecho, fue él quien acuñó el término anarcocapitalismo. Es un liberal libertario y, si se quiere ser más estricto, diría que es un paleolibertario, es decir, un libertario como Dios manda, porque además es profundamente creyente. Es una gran fuente de inspiración”, declaró Milei en una entrevista radiofónica.

La Orden de Mayo se concede exclusivamente a ciudadanos extranjeros civiles y militares que “se hayan distinguido por sus servicios y obras personales y merezcan la gratitud de la Nación”.

En estos días se espera que Milei participe activamente en la candidatura de Adorni a legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las elecciones del mes próximo.