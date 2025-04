Falklands: momento complicado para discutir posible revisión impositiva

El legislador MLA Ford, vocero del gobierno en temas impositivos, en momentos que la recaudación del gobierno de Falklands puede verse afectada por los aranceles impuestos por el gobierno de Trump

El Consejo Ejecutivo de las Islas Falkland ha solicitado un mayor debate en el proyecto de revisión del sistema impositivo, a la vez que la preparación y presentación de un proyecto a licitar sea elevado a consideración de dicho Consejo.

Al explicar cómo el debate y el proyecto había alcanzado la situación actual el legislador electo MLA Jack Ford sostuvo que “se trata del tercer borrador de proyecto en materia de impuestos en el último ejercicio. El primero inicialmente buscaba alcanzar una revisión completa del sistema impositivo. Los miembros de la Asamblea Legislativa no estuvieron contentos en proseguir con esas propuestas en ese momento…Por tanto retornó en un formato reducido con un abanico más angosto focalizándose en estos puntos conocidos dentro de la legislación existente, tal cual solicitado por los legisladores…”:

“Una vez revisado el borrador y pensando algo más sobre él, se entendió que un enfoque más compacto ayudó a resaltar los puntos claves dentro de la legislación actual, y los problemas conocidos que son unos pocos; pero me hice la pregunta si no resultaría más beneficioso realizar una revisión mayor que no solo alcance esos puntos, sino también potencialmente aquellos de los cuales no estamos al tanto al momento. Entonces se llega a esa altura de la etapa del proyecto y podemos tomar decisiones en cómo avanzar a partir de allí”

El Consejo Ejecutivo solicitó a la oficina de Impuestos que retorne una vez más con el borrador de un proyecto a licitar, más “específicamente estableciendo que buscan con el proyecto licitatorio para que nosotros podamos entonces discutirlo”

MLA Jack Ford por ultimo expresó a título personal que se precisa una mayor discusión, separada de la del Consejo Ejecutivo para decidir, “que es lo que pretendemos probar y alcanzar mediante el sistema impositivo y como pretendemos utilizarlo”

Agreguemos que el PNI de las Falklands en más del 60% depende de la pesca, y esta industria no está pasando por buen momento por el entorno global y el cambio climático.