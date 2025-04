Falklands y arancel de 42%: gobierno confía en conversar directa o indirectamente con Estados Unidos

Legisladores Roger Spink y Tesyln Barkman

Asimiladas la sorpresa y perplejidad de haber incluido a las Islas Falkland en la lista de los ocho países peores infractores de la cruzada del presidente Donald Trump por exponer y combatir todos esos países con fuertes excedentes en sus relaciones comerciales con Estados Unidos, el gobierno local de las Islas, mediante dos representantes de peso ha reaccionado y anticipado el camino por delante, ante la imposición de un arancel punitivo del 42% a sus exportaciones a la primera economía del mundo.

El legislador electo de las Falklands, MLA Roger Spink hablando con medios del Reino Unido, incluso el Financial Times, dijo que entiende los argumentos de Trump, no necesariamente los comparte, pero las Falklands son un país pequeño, con fuertes relaciones con el Reino Unido, y esperan que de alguna forma ese 42% tan agobiante para la industria pesquera de las Islas, pueda ser revertido, directa o indirectamente.

Mientras tanto habrá que buscar nuevos mercados, probablemente en el Lejano Oriente, en Asia, pero no hay intención de las Islas, como tampoco ‘tengo entendido’ del Reino Unido, de apelar a medidas reciprocas, afirmo MLA Spink.

“Somos una comunidad muy menor apenas 3,600 habitantes, no imponemos aranceles a nuestras importaciones no importa del país que provengan, a no ser al alcohol y tabaco, El tema es que exportamos a EE.UU. según cifras de 2023, por valor de 27 millones de dólares, especialmente la muy valiosa y cotizada merluza negra, además de US$ 600.00 en moluscos y US$ 224.000 de filetes de pescado, en tanto compramos en EE.UU., unos US$ 330.000, de toda una gama de productos”, explico MLA Roger Spink.

Los aranceles implementados por Trump se calculan sobre la base de los montos que cada país vende a EE.UU. relativo a las importaciones que adquieren, además de una base de arancel universal mínima del 10% que se aplica a todas las naciones al margen de la relación comercial.

“Falklands goza de un gobierno independiente y política comercial propias y como Territorio Británico de Ultramar está estrechamente vinculado con el Reino Unido para ver cómo enfocar el asunto,” agrego el legislador electo de las Islas, quien tiene entre sus responsabilidades velar por el buen funcionamiento de la economía local, comercio y la Tesorería.

Y si bien buscar nuevos mercados para la apetitosa y muy cotizada merluza negra es una opción, “el producto de las Falklands por cumplir con normas internacionales y políticas de conservación, disfruta de una certificación de MSC, lo cual implica una interesante bonificación mayor en el mercado norteamericano, algo que no sabemos si aplica en Asia”.

Pero, MLA Spink resalto que si bien desencantado con la decisión arancelaria de Trump, “previamente necesitamos saber plenamente todos los hechos, antes de entrar de forma alguna en pánico”, concluyo.

Por su parte la legisladora electa MLA Teslyn Barkman con responsabilidad sobre asuntos de comercio y de pesca, en argumentación similar y en líneas generales comento a BBC que en efecto, para los habitantes de las Falklands el anuncio de Trump resulto una gran sorpresa y que se está en la etapa de recoger toda la información, coincidiendo en que las exportaciones y el superávit comercial de Falklands con EE.UU. fueron la causa del arancel tan elevado.

“Pero también es cierto que somos una comunidad pequeña, con una economía abierta orientada hacia las exportaciones y tenemos muy poca capacidad, por el propio tamaño de importación, y de ahí el déficit”

Más adelante MLA Barkman explico que las Islas están muy orgullosas de su economía, como ha crecido y prosperado en las últimas décadas, desde la imposición de la ZEE en 1986 y a partir de 1987 comenzando con la venta de licencias de pesca, pero también creando una industria de pesca comercial con estabilidad y conservación al corazón, con mitigación de la pesca incidental, con profundo cumplimiento de los derechos humanos y de la protección del medio ambiente, además de una alta integración, y beneficiosa para con la población.

“Pero desafortunadamente depender en gran medida de un solo sector, el cual representa el 60% del PBI de nuestra economía, mediante las licencias de pesca, pero también realiza una significativa contribución al presupuesto de las Islas, mediante el impuesto a las corporaciones, tendremos que esperar consecuencias”.

“Por otro lado gran parte de nuestras ventas, calamar, merluza, variedades de peces en general son vendidas mayoritariamente a la Unión Europea y un porcentaje muy pequeño a EE.UU., y justamente contar con una población pequeña y una fuerte economía volcada a la exportación, --relativa a la poca población-- nos conduce a una relación comercial bilateral muy distorsiva con EE.UU.”

BBC pregunta entonces por las relaciones de Falklands con EE.UU, y si piensan tomar alguna medida.

“Siempre nos hemos considerado mantener una relación muy positiva con el Reino Unido, Territorios de Ultramar, el Reino Unido global y en particular con Estados Unidos y los aliados del Oeste, y por eso creo que todo esto nos golpea fuerte más que una gran sorpresa, y nos pusieron bajo una luz más negativa, lo cierto es que queremos una relación cálida con EE.UU. y además somos un país muy abierto al comercio”.

Si precisamos mantener conversaciones con EE.UU.,, pero antes acceso a toda la información y los hechos resultante en este arancel tan alto, aunque debo confesar que parte de nuestra sorpresa también fue que una gran superpotencia como EE.UU. ponga los ojos, y nos reconociera, cuando somos en realidad una comunidad ínfima,

En este contexto me doy cuenta que la medida de Trump está dirigida a equilibrar el comercio y los déficits comerciales, y veo muy bien desde donde sacan esas cifras condenatorias para nosotros, pero también creo en conversaciones directas, o por intermedio del Reino Unido, y como dije desde el principio somos una administración tan pequeña que todo en efecto se ha devenido en una gran impacto.