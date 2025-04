Trump impone a sorprendida Falklands arancel reciproco del 41%; bienes de USA entran libres de cargas

Trump con el panel haciendo pública la lista de aranceles recíprocos de distintos países

Sorpresa en las Islas Falkland ante la decisión del presidente Donald Trump de imponer lo que ha descripto como un “arancel recíproco” del 41% a las Falklands.Según el panel leído por el presidente Trump en su anuncio del miércoles, (que declaró Día de la Liberación para EE.UU.), dicho anuncio tomó por sorpresa a los Isleños quienes nunca han impuesto aranceles a los productos provenientes de EE.UU.

Pero igualmente el presidente de Estados Unidos declaró ante el mundo que las Falklands funcionaban con un extraordinario (casi delirante) arancel del 82% a productos de los EE.UU. y de ahí la supuesta reciprocidad arancelaria anunciada.

Algunos ciudadanos de las Falklands presumieron que el “misterioso arancel”, podría ser a causa de la exportación de merluza negra. Sin embargo en redes sociales el legislador electo MLA Mark Pollard dijo que utilizó el ChatGPTs para tratar de desentrañar el ‘misterio’. Sugirió que la administración de EE.UU. calculó las tasas de aranceles extranjeros dividiendo el déficit comercial de Estados Unidos con un país, tomando en cuenta las exportaciones de dicho país a EE.UU. y el supuesto déficit.

Las exportaciones de las Islas sumaron US$ 4 millones en el 2024, en tanto las importaciones desde EE.UU. a Falklands alcanzaron en el 2024, US$ 22.8 millones, con un déficit comercial para las Islas de US$ 18,7 millones. Por tanto utilizando la formula Déficit comercial dividido las exportaciones de EE.UU. se llega a un cociente de 0,819. Resultado que da un 81.9% y se aproxima a los 82% del arancel recíproco citado y que se pretende imponer a los bienes de Falklands exportados a EE.UU.

Se estima que el 82% tiene su origen probablemente por la aplicación de dicha fórmula, más que reflejar el verdadero arancel que se le aplican a bienes que llegan a las Islas desde EE.UU.

Agrega que es importante notar que la metodología empleada no refleja con certeza los verdaderos niveles de aranceles o las barreras comerciales que puedan aplicarse y/o instrumentarse.

En algunos países como el Reino Unido, Argentina, Uruguay, Brasil solo deberán hacer frente a un arancel reciproco universal del 10%.

Parecería por tanto que las Falklands, con un 41%, han sido lanzadas a la bolsa de los “peores de la clase” como pueden ser Vietnam, a loa cuales se les impusieron aranceles recíprocos del 46%, Camboya 49% y Tailandia 36%, (Fuente Penguin News)