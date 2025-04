Falklands, una mujer e Isleña asume como Directora Administradora del aparato Gubernamental de las Islas

El último empleo de la Dra. Clausen fue el de Directora de Recursos Naturales del FIG, responsable de Pesca, Agricultura, Veterinaria, Bioseguridad, Asuntos Marítimos y una nueva área en Acuicultura

Una mujer, e Isleña asumió desde hoy, primero de abril 2025, como Directora Ejecutiva (Chief Executive) del Gobierno de las Islas Falkland, cargo para el cual fuera designada en octubre del 2024. La Dra. Clausen por tanto pasa a ocupar la posición de mayor responsabilidad en la administración del gobierno de las Islas, y a ejercer la función ejecutiva más importante detrás del representante de la Corona en el Territorio de Ultramar británico.

Andrea previamente cumplió funciones como Directora del Departamento de Recursos Naturales de las Falklands, al igual que incursionó en el sector privado y también llegó a ser miembro electo de la Asamblea Legislativa de las Islas.

Andrea sucede a Andy Keeling quien cumpliera funciones como Director Ejecutivo del gobierno de las Islas desde marzo de 2021 a marzo 2025. Pero desafortunadamente, las tareas de Andy se vieron disminuidas hace ya un par de meses tras el diagnóstico de cáncer en febrero pasado.

La Dra. Clausen dijo, “estoy encantada e inmensamente orgullosa de comenzar mi labor como Directora Gerente del gobierno de las Islas Falkland, FIG. Hay un número de desafíos claves y oportunidades para FIG, a corto y mediano plazo tales como el potencial desarrollo de una industria de hidrocarburos, el reemplazo de algunas piezas claves de infraestructura y trabajar en el mejoramiento del sistema de telecomunicaciones para las Islas. Apunto a seguir adelante con los trabajos que Andy ha comenzado y espero poder ver la conclusión de algunos de estos proyectos durante mi tiempo en el cargo. También he de continuar a construir un fuerte, armonioso y efectivo equipo dentro del servicio civil. Quiero desearle a Andy todo lo mejor en el futuro y agradecerle por su apoyo. Es un honor suceder a Andy y tener la oportunidad de conducir al FIG’.

Por su parte Andy Keeling comentó que “resultó un absoluto privilegio ser Director Gerente del gobierno de las Islas Falkland. La responsabilidad ha sido inmensamente recompensada y desafiante. Me gustaría agradecer a mi equipo inmediato y a todo el aparato de gobierno de las Falklands el cual asegura servicios esenciales sobre los cuales descansa nuestra comunidad, se trata de un gran trabajo de equipo y me siento más que agradecido y conmovido por la forma en que tan a menudo nuestro personal va más allá y por encima de todo, en beneficio de la comunidad. Asimismo mis mejores deseos a los miembros electos de la Asamblea Legislativa, ya sea por el resto de sus mandatos, y para aquellos que opten por la reelección este año. Tengo confianza total que Andrea será una gran líder de FIG y espero que lo disfrute tanto como lo he podido hacer yo. Anya y yo hemos hecho amigos fantásticos, a los cuales ya estanos extrañando y esperamos verlos muy prontos, una vez que esté en condiciones de volar”

Digamos finalmente que la Dra. Clausen si bien nació en Inglaterra, (1971) a los tres años ya estaba en zona rural de las Islas, más específicamente en Goose Green y la isla de Sea Lion, donde se crió e hizo sus primeros estudios. En la universidad de Bangor, país de Gales, se graduó como bióloga marina y posteriormente consiguió su PhD en esa disciplina. En el sector privado estuvo vinculada al turismo, logística y servicio postal, en tanto ejerció la secretaría de la Comisión de Cuentas Publicas, Cámara de Comercio e íntegró el directorio de la Corporación para el Desarrollo.

En definitiva, el poder femenino se “apoderó” de las Falklands del momento que no solo cuenta con una Gobernadora Alison Blake, sino ahora también la poderosa administración y principal empleador de las Islas, FIG, ha quedado bajo la conducción efectiva de la Dra. Andrea Clausen.