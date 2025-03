Falklands, embarques demorados desde Reino Unido impactan suministro a supermercados

El Unispirit de la SAAS que une las Falklands con Montevideo

Los comercios de Stanley han experimentado escaseces de manteca y papas fritas congeladas

Problemas desde hace varias semanas con la conectividad marítima y complicaciones con embarques de contenedores desde el Reino Unido y re-embarque en Montevideo, han generado algo de inquietud en los principales supermercados de las Islas Falkland, con escasez puntual de algunos productos, manteca, papas congeladas para fritar y hasta cerveza, además de un retraso en general de la reposición de inventarios de productos.

Un relevamiento entre los tres principales supermercados realizado por el semanario Penguin News para mejor informar a la población fueron respondidos abiertamente, destacando estas dificultades.

Seafish Chandlery comentó que en general ha podido recomponer inventarios, si bien admite algunas escaseces. El encargado del comercio, Neville Hayward dijo que el problema se inició en enero cuando se pudieron apreciar góndolas con la falta de líneas de productos básicos, empero “nosotros bajo mucha presión seguimos proveyendo a la población local con ausencias mínimas como pueden ser manteca y papas para freír congeladas. Pero hemos tenido mala suerte pues el barco que tenía que llegar a las Islas el 23 de marzo, estará arribando según se nos informó el 9 de abril, o sea 17 días más tarde”.

Y agregó, “lo cierto es que las conexiones marítimas están totalmente fuera de control. Intentamos por todos los medios para que nuestro proveedor en Montevideo nos envíe los productos que faltan pero sus fechas no coincidían con las del embarque; pero por el lado positivo cuando llegue el barco lo hará con dos pedidos y habrá suficiente inventario para satisfacer la población de Stanley”.

Por su parte Sarah Clarke, Gerente General de Kelper Store Ltd. sostuvo que “como se sabe estamos al final de una larga cadena de aprovisionamiento, que nos puede impactar de muchas formas distintas”.

Según explico Kelper Stores recibieron menos mercadería en diciembre, “pues las fechas de embarque se adelantaron y nuestro proveedor no pudo cumplirlas. Desafortunadamente al mismo embarque erro el despacho desde el Reino Unido, que se hubiera recibido en enero en las Islas. Por tanto esas partidas de mercaderías quedaron para febrero, y como todos saben este embarque quedo demorado otras dos semanas y no se recibió hasta marzo. Y cuando recibimos esos contenedores, se priorizo descargar los ítems de mayor demanda, y durante el fin de semana nuestra gente trabajo para reponer las góndolas lo más rápido posible”.

La Gerente General Clarke también admitió una inesperada sobrecarga de demanda, por las carencias en otros comercios, con sus góndolas peladas. El tema es que cuando llega mercadería, “está basada según la tendencia normal de la demanda, y como muchos pedidos eran de dos meses atrás resulto muy difícil saber que nos esperaba un pico tan importante de demanda, además que ante la aparición de los productos algunos clientes barrieron con todo lo posible, que otra vez nos dejó sin reservas

Pero por otra parte, “estamos en medio de un periodo de transición bajo nuevo gerenciamiento y nos hemos concentrado en identificar y mejor cumplir con la demanda y nuestras operaciones. Una de esas iniciativas es refrescar el inventario de productos, eliminando aquellos de poca demanda y revisando nuestra estructura de precios para asegurar que nuestros clientes se sienten satisfechos con los desembolsos que realizan en sus compras”

A su vez, el Director de Servicios de la West Store de la toda poderosa FIC, Compañía de las Falklands, Andy Williams sostuvo, “estamos navegando con desafíos serios en la cadena de suministros y cambios en la demanda que nos han impactado con fuerza en la disponibilidad de nuestro inventario” Agrego, “Vamos a activamente rever nuestras ordenes de pedido y de reposición de mercaderías para intentar evitar en el futuro se repitan situaciones, como la que estamos atravesando. Entendemos muy bien las frustraciones de nuestros clientes y apreciamos su paciencia en tanto trabajamos para resolver los inconvenientes”

Otro de los consultados por la situación fue la empresa de navegación, South American Atlantic Service Limited (SAAS), que une Falklands con Montevideo y cuyo Gerente General Jill Ford fue muy informativo respecto a la situación.

Según explico, los embarques regularmente son cargados una vez al mes en el Reino Unido a un barco de línea con servicio a Montevideo, para conectar con el Unispirit, pero este servicio también toca otros puertos en la ruta al sur y los despachos a las Islas permanecen todo el viaje. Asimismo “los barcos de línea que conectan con SAAS recientemente han estado muy cargados y con muchas interrupciones como pueden ser razones climáticas y la congestión en los puertos en que hacen escala, y como consecuencia también se producen cambios de último momento en los cronogramas de puertos del Reino Unido, dejando algunos contenedores y no haciendo escala en otros puertos al sur”.

Y todos estos factores inciden a corto plazo, y de ahí que nuestros proveedores logísticos en el Reino Unido deben buscar soluciones inmediatas para lograr la mejor conexión posible con SAAS, dijo Jill Ford.

De acuerdo a lo visto en el primer trimestre del 2025, la llegada de contenedores a Montevideo, con destino Falklands se han visto impactados por los cambios inesperados en los puertos del Reino Unido.

En definitiva la única alternativa es hacer los embarques en las rutas disponibles lo más temprano posible, pero esto invariablemente obliga a trasbordos en puertos de Europa, con sus propias complejidades pues los contenedores para cambiar de barco, deben cruzar las terminales portuarias.

Al respecto la Sra. Ford detallo que todos los embarques en el primer trimestre del 2025 han sido impactados.

V545, esperado en Stanley para el 17 de enero del 2025, y en verdad llego el 27 de enero.

V547, programado para llegar en Stanley el 22 de febrero y en realidad llega el 5 de marzo 2025. Obliga a demora para mantener el Unispirit en Montevideo.

V549 tenía que llegar en Stanley el 23 de marzo, pero ahora por lo visto arribara el 9 de abril

V551, programado para arribar el 14 de abril 2025, ya cargados en el Reino Unido y los contenedores ahora está previsto que llegue a Montevideo dentro de una angosta ventana del demorado V549, y estaría llegando el 9 de abril en Stanley en embarque del SAAS

.

El Unisspirit opero desde Stanley la semana pasada en un viaje adicional y lo esperamos la semana próxima con el embarque V121S.

Además operamos estos embarques especiales cuando requeridos por picos de exportaciones, lo cual implica que además de cargar contenedores vacíos, los importadores pueden aprovechar para reabastecerse de productos frescos y otras cargas originadas en Montevideo. Esto también ayuda a cargar aquellos contenedores que quedaron por alguna razón en la capital uruguaya originados en otros puertos mundiales.

De todos modos SAAS mantiene a clientes y el público en general informados, ya sea mediante correos electrónicos, o vía red social en Facebook. Es posible conectarse con la SAAS mediante teléfono 21833,o email, sales@saas.co.fk.