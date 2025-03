Falklands considera introducir una tasa por servicios médicos por la espiral de costos

Tussac House, residencia de tercera edad de reciente inauguración.

MLA John Birmingham, responsable por Servicios Médicos y Sociales

La posibilidad de reintroducir una tasa de servicios médicos en las Islas Falkland fue considerada durante la reunión de la Comisión de Salud y Servicios Médicos. El tema fue puesto a discusión por el legislador electo quien tiene bajo su responsabilidad justamente la cartera de Servicios de Salud y Sociales, MLA John Birmingham.

Debido a la inflación de costos en la industria de atención medica en general y a nivel mundial, la Comisión considero la posibilidad de tasas y cargos especiales para los servicios médicos accesibles a la población de las Falklands.

“Los costos para el mantenimiento de los servicios médicos que disfrutamos en las Falklands suben, y debemos analizar seriamente en cómo afrontar dichos aumentos, sostuvo MLA Birmingham.

“Por ejemplo la apertura de Tussac House, residencia de tercera edad, (de reciente inauguración), la edificación resulto costosísima, y todo el mundo sabe que el costo de su funcionamiento será sustancial, y no hay forma que podamos recuperar aunque sea parte de los costos, y no se lo podemos demandar a los residentes.

“Resulta imposible que a los residentes que atiende Tussac House se les quiera cobrar, pero los servicios en general han mejorado, y mucho, como también sus costos, y soy de la idea que pretender lo contrario estaría muy mal. Pienso que la reintroducción de una tasa por los servicios médicos, significaría que todos aquellos en las Islas con ingresos paguen un porcentaje. Por ejemplo quienes ganan unas 20.000 libras al año y si la tasa fuera del 1%, estarían pagando unas 200 libras anuales. Y con esas 200 libras tendrían acceso a una atención medica del primer mundo, y con servicios en todos los niveles.

“Al momento no todos están contribuyendo a nuestro sistema médico, y no me parece que sea justo, y por tanto creo que debemos considerar seriamente la opción de la tasa”, concluyo el legislador MLA Birmingham

Bajo el actual sistema de las Falklands, la atención médica es gratuita, a no ser por la llegada de algún especialista, y también jubilados, menores, entre otros están exentos de abonar las consultas. Cuando se trata de cirugía mayor, emergencias graves u otras condiciones que no se pueden atender en las Islas, los pacientes son desviados al exterior, sea Uruguay, Chile, Reino Unido, junto a un acompañante.