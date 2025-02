Falklands, a propósito de los nombres de los aeropuertos

Gerald Cheek, Stanley

El aeropuerto de Stanley, a poco de la capital de las Falklands El aeropuerto de MPC, desde donde operan militares y líneas aéreas

Gerald Cheek, ahora jubilado, pero durante años al frente de todo el movimiento aéreo en la Islas Falkland, además de perito en aviación, realiza en una carta abierta, una observación sobre los nombres de los aeropuertos en las Islas, el menor y primero en existir en la capital Stanley y el mayor en el Complejo de Mount Pleasant.

“En los años setenta, el gobierno británico anuncio que iban a contar con un aeropuerto permanente construido en las Islas Falkland. La construcción del aeropuerto que se llamaría Aeropuerto de Stanley comenzó en 1974 y fue terminado y abierto a operaciones en 1977.

El costo original era de 4,2 millones de libras pero al completar las obras la suma había saltado a seis millones de libras, un significado aumento respecto a la cifra original, qué raro, dónde hemos escuchado de sobrecostos con anterioridad?

El aeropuerto de Stanley fue oficialmente abierto en 1979 por el explorador de Antártica, Sir Vivian Fuchs. Sin embargo, unos tres años más tarde el aeropuerto fue tomado por personal no autorizado y una de las primeras cosas que hicieron fue reemplazar el cartel que indicaba, Aeropuerto de Stanley con uno de ellos escrito en un idioma extranjero.

Unas diez semanas más tarde empero, otro personal, quienes por cierto no eran no-autorizados, y muy bienvenidos cuando llegaron, tomaron el aeropuerto e inmediatamente pusieron su propia denominación, RAF Stanley.

Cuatro años más tarde esos ocupantes se alejaron y devolvieron el aeropuerto al gobierno de las Falklands, a la vez que el nombre del mismo era revertido a su original de, Aeropuerto de Stanley.

Ahora mirando un poco más atrás en la historia, FIGAS, (el Servicio Aéreo del Gobierno de las Falklands) recibieron su primer avión Islander, Alpha Yankee en 1979, y tenía como base y era operado desde el aeropuerto de Stanley. Durante la tenencia del mismo por el personal no autorizado, del cual mencionamos más arriba, operaron el Alpha Yankee por algún tiempo hasta que un caballero no muy sociable, de nombre David Morgan, apareció en su caza Harrier y le voló la cola al Alpha Yankee, y el viejo aparato, no sorprendentemente nunca más se hizo al aire.

FIGAS en tanto ha continuado a operar sus aparatos desde el Aeropuerto de Stanley, y tan es así que el aeropuerto ahora se identifica como FIGAS.

Parecería que estamos atravesando una suerte de tendencia pues nuestro otro aeropuerto internacional, al final de la carretera, también ha comenzado a ser identificado por otro nombre. Mucho me gustaría ver si los nombres de los dos aeropuertos retornan a sus nombres oficiales.

Previo a concluir esta carta creí que podría ser de interés incluir una lista de los diferentes aviones que han utilizado el aeropuerto desde 1977. Empero debo agregar que la lista casi con seguridad no incluya a todos los aviones que efectivamente han visitado nuestras Islas.

Aviones civiles: Islander, Cessna 172, Cessna 210, King Air, Queen Air, Beaver, Gyrocopter, Dornier 228, Twin Otter, Dash 7, Pacific Aerospace, Beech Baron, Guarini, Cirrus SR 22, Learjet., Navajo, Lake Buccaneer, Piper Cherokee.

Helicópteros: Robinson R22, Bell Jet Ranger, Sikorsky S61, (Rusos militares, Mil 2, Mil 8,)

Aviones militares británicos: Hércules, Harrier, Buccaneer, Phantom.

Helicópteros: Westland Wessex, Sea King, Lynx, Chinook, Westland Wasp, Westland Scout, Gazelle

Aviones argentinos: Fokker 27, Fokker 28, Hercules, Boeing 737, BAC One-Eleven, Skyvan, Pucara, Aermacchi MB 339, Turbo Mentor. Grumman Tracker, Lockheed Electra, King Air

Helicópteros: Puma, Chinook, Lynx, Bell Huey, Sea King, Augusta 109, Sikorsky S61.