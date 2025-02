Falklands, turista quejoso del funcionamiento y costo de Internet

La siguiente es una carta publicada en el Penguin News, por parte de un visitante de las Islas Falkland, Nigel Smith, quien se lamenta por la insuficiencia del sistema de internet en las Islas.

“Escribo como un visitante mayor británico quien visita las Falklands por primera vez. Nos encantó el lugar, la calidez y gentileza de su gente, un medio ambiente impecable y una maravillosa vida silvestre.

Pero, y el internet?

La verdad que no sé bien por dónde empezar.

Se nos brindó una tarjeta obsequio de Sure, a £5 la hora, por parte de nuestro operador turístico. Tras una hora de intentar conectarme, simplemente me entregué. Trate con una descarga de más velocidad 0.3 MBPS; cosa que no pude registrar.

La venta de estas tarjetas se encuentra peligrosamente en el borde del fraude. En el Reino Unido, Sure habría sido condenado bajo la ley de Descripción de los Distintos Servicios.

Me pregunto por la competencia de quienes negociaron o implementaron el sistema actual.

Un sistema de internet funcionando normalmente es esencial para la vida moderna, especialmente para lugares como en las Falklands. Los niños en el Campo (zonas Rurales) lo precisan por razones de su formación en educación; el comercio lo precisa para poder desarrollar sus negocios; los turistas lo exigen para enviar sus fotos de pingüinos a sus hogares y seres queridos, y obviar tener que pagar £2.40 por cada minuto de llamada de teléfono, y además todo la gente quiere saber qué es lo que está sucediendo en el mundo.



Sin embargo descubrimos que muchos, si no la mayoría de los Isleños usan Starlink, el cual aparentemente es ilegal, aun cuando no existe una alternativa real. Dicho servicio es mucho más rápido que el nuestro en Reino Unido y además muy bueno. Por tanto mi mensaje para quien sea que esté a cargo, entérense de lo sucede y arreglen el asunto AHORA..