Milei le regala una motosierra a Elon Musk

El presidente argentino Javier Milei le regaló este jueves una motosierra al jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Estados Unidos, Elon Musk, como símbolo de la ttarea que el magnate nacido en Sudáfrica está llevando a cabo en materia de recortes en el gasto estatal como lo hizo el líder libertario en el país sudamericano.

Al recibir la motosierra en sus oficinas del DOGE y luego exhibirla en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) junto a Milei, Musk dijo que la guardaría en su despacho a la vista de todos. Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciarán discursos en la CPAC el sábado. El jefe de Estado argentino espera tener la oportunidad de intercambiar algunas palabras con el líder republicano al margen del evento, aunque no se ha concertado un encuentro formal entre ambos.

Llegó la motosierra a DOGE...!!!

The Chainsaw has arrived at DOGE...!!!



VIVA LA LIBERTAD CARAJO

Cc: @elonmusk pic.twitter.com/jr7vwwGFKU