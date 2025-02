El cuerpo entregado no es el de Shiri Bibas, revela la autopsia

Después de los resultados forenses, la pregunta persiste: ¿Dónde está Shiri Bibas?

Autoridades israelíes informaron a última hora del jueves que el cuerpo que se creía era de la ciudadana argentina Shiri Bibas (de soltera Silberman) no era tal, mientras que los otros tres ataúdes entregados por la organización terrorista propalestina Hamas sí contenían los cadáveres que afirmaban contener.

Después de que un escuadrón antibombas revisara los ataúdes en busca de explosivos, Tel Aviv también confirmó que el cuerpo de la mujer adulta que supuestamente era Shiri tampoco coincidía con ninguno de los otros rehenes capturados durante las incursiones del 7 de octubre de 2023.

“Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense en cooperación con la Policía de Israel, los representantes de las FDI informaron a la familia Bibas que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, han sido identificados”, reza el informe de las FDI.

“Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no era el de Shiri Bibas, y no se encontró ninguna coincidencia con ningún otro rehén. Es un cuerpo anónimo y no identificado”, agregó el comunicado. Las FDI también señalaron que esta situación representa “una violación de la máxima gravedad por parte de la organización terrorista Hamas, que está obligada en virtud del acuerdo a devolver a cuatro rehenes fallecidos”.

“Exigimos que Hamas devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes”, agregó el comunicado. Además, las autopsias demostraron que los niños Kfir y Ariel Bibas fueron asesinados violentamente en algún momento en noviembre de 2023, negando así las acusaciones de Hamás de que habían muerto en un bombardeo. Un cartel en árabe y hebreo durante la ceremonia de entrega mencionaba que “el criminal de guerra [el primer ministro israelí Benjamin] Netanyahu y su ejército nazi los mataron con misiles desde aviones sionistas”.

“Según la evaluación de funcionarios profesionales, basada en los hallazgos de inteligencia y forenses disponibles del proceso de identificación, Ariel y Kfir Bibas fueron brutalmente asesinados por terroristas en cautiverio en noviembre de 2023”, subrayó el Gobierno israelí. Ariel Bibas tenía cuatro años en el momento de su muerte y Kfir Bibas tenía diez meses. Fueron secuestrados junto con su madre, Shiri Bibas, de su casa en Nir Oz“, prosiguió el documento. ”Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia Bibas durante este momento increíblemente difícil y seguimos comprometidos a hacer todo lo posible para garantizar que Shiri y todos los rehenes sean llevados a casa lo antes posible“.

El cuerpo de Oded Lifshitz fue entregado a su familia después de una identificación positiva. ”Recibimos con profundo pesar las noticias oficiales y amargas que confirman la identificación del cuerpo de nuestro amado Oded. 503 días de agonía e incertidumbre han terminado. Habíamos esperado y rezado mucho por un resultado diferente”, indicó la familia Lifshitz en un comunicado.